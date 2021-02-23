Эксперты оценили "авантюру" с поставкой в Украину индийской вакцины CoviShield

Украинцам пообещали вакцину CoviShield / Facebook.com/IndiaInUkraine

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко критически оценил договоренности Украины о поставках индийской вакцины от коронавируса CoviShield.

Как рассказал он в эфире канала Украина 24, с индийским препаратом от коронавиурса возникли серьезные проблемы.

"Вакцина, которую везет Максим Степанов, отмасштабирована на мощностях индийского института сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca. Но есть очередная проблема. Так как у нас Степанов – это ходячая катастрофа, и он в очередной раз в свою авантюру втянул руководство нашей страны", - подчеркнул Кравченко.

Он напомнил, что производитель индийский Институт сывороток не имеет GMP-сертификации, а также украинской национальной JP-сертификации.

"В данном случае вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована, - говорит эксперт.

Из-за отсутствия национальной сертификации ввоз индийской вакцины от коронавируса CoviShield в Украину не может быть осуществлен, отметил он.

"Цена этой вакцины для индийского правительства составляет меньше 3 долларов. По какой стоимости будет приобретать Украина, мне неизвестно. В действительности этот препарат не является брендовым, это не AstraZeneca, это непосредственно вакцина, произведенная по лицензии ИИС под другим торговым названием – Covishield", — добавил Кравченко.

В свою очередь президент Украинского медицинского клуба, врач Иван Сорока считает, что Ивано-Франковск, который страдает от сильнейшей в Украине вспышки коронавируса, может в первую очередь получить вакцину при некоторых условиях.

Читайте такжеСкисающая недо-AstraZeneca или панацея: чего ждать от индийской вакцины"Это должна быть рекомендация инфекционистов и эпидемиологов. Да, те зоны, которые больше всего страдают от инфекции, должны получить вакцину приоритетно, но перед этим мы как эксперты рекомендуем, чтобы она прошла хотя бы сокращенно государственную регистрацию. Должна быть проверена документация, эксперты должны проверить качество. Здоровье наших людей в приоритете", — сказал он.

Сорока ответил на вопрос, как убедить людей вакцинироваться, если первой в Украину прибудет индийская вакцина Covishield, о которой ранее украинцы не слышали.

"Должна сработать государственная машина, должна быть проведена информационная кампания, и специалисты Минздрава должны сказать о качестве и безопасности этой вакцины", — сказал он.

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцина CoviShield для Украины: