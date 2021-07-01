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Эксперты предупредили о новой вспышке коронавируса в Украине и назвали сроки

1 июля 2021, 15:31

В Украине спад заболеваемости коронавирусом замедляется.

Коронавирус
В Украине не исключили новую вспышку коронавируса / УНИАН

В Киевской школе экономики заявили о вероятности новой вспышки коронавируса в Украине.

В ходе транслировавшегося в Facebook брифинга экспертов КШЭ, вспышка заболеваемости COVID-19 возможна в июле-августе текущего года.

Эксперты отметили, что это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.(KSE).

По словам экспертов, ситуация с заболеваемостью продолжает идти на спад, однако при этом сам спад замедляется.

В то же время на текущей неделе наблюдался рост уровня госпитализаций в Луганской области - более 60%, но его назвали техническим.

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Эксперты подчеркивают, чтобы Украина вышла на европейский уровень, ему необходимо втрое увеличить темпы вакцинации.

В KSE добавляют, что для того, чтобы вакцинировать 70% населения Украины, необходимо ежедневно прививать более 225 тысяч человек. Сейчас эта цифра составляет в среднем около 62 тысяч человек.

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Коронавирус в Украине:

В Кабмине объявили о старте бета-тестиирования сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине. Сертификаты будут доступны в мобильном приложении "Дія" с 1 июля 2021 года.

С начала старта кампании по вакцинации украинцев от коронавируса в стране по состоянию на 30 июня получили одну прививку от COVID-19 почти два миллиона граждан, 650 тысяч - полностью вакцинированы.

На сегодняшний день, согласно утвержденной дорожной карте вакцинации, прививку от коронавируса может получить только взрослое население страны. В Минздраве не исключают, что со временем могут начать вакцинировать и детей.

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