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Эксперты ВОЗ начали искать корни коронавируса в Италии

29 ноября 2020, 11:40

Всемирная организация здравоохранения пытается узнать, откуда появился коронавирус, и версия об Ухане пока не закрыта.

Коронавирус
ВОЗ проверяет версию о происхождении коронавируса в Италии / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у более 62 миллионов человек, но пока никто точно не знает, откуда появился вирус. Всемирная организация здравоохранения изучает противоречивые исследования, свидетельствующие о том, что коронавирус, вызывающий COVID-19, циркулировал в Италии за несколько месяцев до того, как он был впервые обнаружен в Китае.

Как сообщает South China Morning Post, ВОЗ планирует провести тесты с итальянскими исследователями, которые в начале этого месяца произвели фурор своими результатами, основанными на тестах образцов крови в результате скрининга рака, проведенного до того, как патоген был обнаружен в Китае.

Команда обнаружила антитела, специфичные для коронавируса, у более чем 11 процентов из 959 субъектов. Положительные пробы датированы сентябрем прошлого года, то есть за несколько месяцев до первого зарегистрированного в мире случая заболевания в начале декабря в Китае.

"Мы связались с этими исследователями, и они великодушно предложили работать с нами и сотрудничать с нами в некоторых дальнейших исследованиях этих образцов", – сказала технический руководитель ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.

Но пока ВОЗ работала с учеными всего мира над отслеживанием и изучением любых обнаруженных или "необычных" опубликованных результатов, расследование происхождения вируса, которое она проводила, началось в центральном китайском городе Ухань, где были зарегистрированы первые случаи нового заболевания.

"Мы здесь должны быть осторожны с нашими предположениями. С нашей точки зрения, предположение о том, что болезнь возникла не в Китае, является весьма умозрительным. Но мы знаем, что первые группы случаев заболевания людей были обнаружены в Ухане", - сказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

По его словам, для понимания происхождения вируса крайне важно начать расследование в городе, где он был впервые обнаружен.

"После этого доказательства должны привести нас туда, куда нам нужно идти, но размышлять о том, где именно появился вирус, не начиная с того, где возникла человеческая болезнь, для нас - не лучший путь вперед", - добавил Райан.

Эти комментарии поступили на фоне усиления риторики китайских представителей и государственных СМИ, заявляющих, что тот факт, что коронавирус был впервые обнаружен в Китае, не означает, что он пришел из этой страны.

Хотя ученые в целом согласны с тем, что вирус произошел от летучей мыши, прежде чем перейти к человеку, возможно, через промежуточный вид, где и как это произошло, неизвестно. Ближайший известный родственник нового вируса был обнаружен на юго-западе Китая.

Вирусолог из Гонконгского университета Малик Пейрис, который был ключевой фигурой в идентификации вируса SARS во время этой вспышки почти два десятилетия назад, сказал, что данные итальянского исследования "все еще нуждаются в дальнейшем уточнении". По его словам, из-за ограничений в том, как команда экстраполировала данные из своих образцов, мы "не можем с уверенностью сказать, что это настоящий результат".

А по словам профессора программы по новым инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Duke-NUS в Сингапуре Гэвина Смита, тесты могут также выявить другие коронавирусы, даже неизвестный, но связанный вирус: "Это действительно сложно сказать. Возможно, они подхватывают именно этот вирус Sars-CoV-2". Однако, мнению Смита, если это так, "тот факт, что его начали собирать в Италии, не обязательно означает, что это началось в Италии.

Происхождение коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Команда ученых из Китайской академии наук сделала громкое заявление, что коронавирус возник в Индии летом 2019 года.
  • Ученые лаборатории Уханя сдались США и поделились информацией о происхождении COVID-19, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
  • Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.

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