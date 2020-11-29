"Эпический фейл": инфекционист рассказал, что не так с тестированием на COVID-19 в Украине

Образцы на ПЦР-диагностику собирают прибором, который для этого не предназначен / Фото Reuters

Врач-инфекционист Вадим Аристов рассказал о проблемах с тестированием на коронавирус, которые существуют в Украине.

В частности, тесты не делают людям, которые переносят вирус без осложнений, передает Апостроф.

"У нас очень много инсайдов о том, что есть неофициальные распоряжения среди первичного звена - легкие случаи без осложнений не отправлять на тестирование. Потому что это деньги. Каждый тест - это деньги. Местная власть является владельцем этих учреждений", - рассказал Аристов.

Он также отметил, что тестирование уменьшили на выходных, что является манипулятивным моментом в связи с введением карантина выходного дня.

Кроме того образцы на ПЦР-диагностику собирают прибором, который для этого не предназначен.

"У нас сейчас эпический фейл с диагностикой. Даже самый известный монополист в лабораторном сегменте, где забирают образцы на ПЦР-диагностику, они это берут с носа урогенитальным ершиком для урогенитальных анализов. Я лично проводил так анализ. Речь идет о том, что этот прибор не предназначен для забора образцов из носа, он не предназначен для ПЦР и для того, чтобы столь глубоко его засовывать", - рассказал медик.

Аристов отметил, что это может быть причиной значительного количества ложно-отрицательных результатов, так как этот ершик нужно засовывать в носоглотку на всю его длину, а этого не делают.

"Это как результат, который ты сам у себя дома забираешь, никто не знает, правильно ли это сделано. Возможно, это экономия, а скорее всего - глобальный дефицит", - отметил он.

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