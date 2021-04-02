Эпидемиолог назвал оптимальный срок локдауна в Украине

Владимир Курпита считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна. При этом ужесточать карантин нужно не один раз.
Локдаун, который продлится в течение трех-четырех недель, позволит прервать цепь передачи заболевания коронавирусом. Такое мнение озвучил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.
По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов, передает Украина 24.
"Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест", - считает эпидемиолог.
Эксперт отметил, что это не означает, что такой карантин нужно будет вводить лишь один раз.
"С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости", - добавил иммунолог.
Он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.
"Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины", - резюмировал Курпита.
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