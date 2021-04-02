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Эпидемиолог назвал оптимальный срок локдауна в Украине

2 апреля 2021, 10:27
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Владимир Курпита считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна. При этом ужесточать карантин нужно не один раз.

маска, карантин
Локдаун должен длиться примерно 3-4 недели / УНИАН

Локдаун, который продлится в течение трех-четырех недель, позволит прервать цепь передачи заболевания коронавирусом. Такое мнение озвучил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов, передает Украина 24.

"Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест", - считает эпидемиолог.

Эксперт отметил, что это не означает, что такой карантин нужно будет вводить лишь один раз.

"С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости", - добавил иммунолог.

Он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.

"Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины", - резюмировал Курпита.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Коронавирус установил два новых антирекорда. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 19 893 жителей страны - это самое большое число диагнозов с начала эпидемии. Госпитализированы 5 040 человек; летальных случаев - 433 (наибольшее число жертв с начала эпидемии); выздоровели - 10 287 человек.
  • В двух областях Украины лабораторно подтвердили "южноафриканский" штамм коронавируса. При этом "британский" штамм обнаружили во всех областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
  • Маленькие украинцы стали чаще болеть коронавирусом, причем болезнь они переносят тяжелее. В частности, в больнице в Харькове за неделю от осложнений COVID-19 умерли двое детей.
  • Кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский объяснил, есть ли смысл в зонах карантина и что Украина делает не так.
  • Мэр столицы Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
  • Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение комендантского часа, как меры ужесточения локдауна в Украине, не обсуждается.

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