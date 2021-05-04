Эпидемиолог назвала новые и более опасные симптомы коронавируса

Симптомы коронавируса изменились / pixabay

С начала пандемии симптомы коронавируса у пациентов сильно изменились. Как рассказала эпидемиолог, и.о. гендиректора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко, некоторые люди описывают симптомы COVID-19 в виде тошноты и расстройства стула.

"Нельзя сказать, что абсолютно никто сегодня не жалуется на чувство отсутствия запаха или вкуса. Но часть людей, попадающих в больницы, рассказывает о повышении температуры, общую слабость, ощущение недостатка кислорода, и человек понимает, что дома, самостоятельно, не разберется, а лечение требует дополнительной кислородной поддержки", - рассказала врач, передает Украина 24.

Медик отметила, что при незначительных симптомах человек все равно должен оставаться дома.

"Есть люди, у которых течение легкое или средней тяжести, у кого-то проявляется тошнота, у кого-то боль в животе, жидкий стул, незначительное повышение температуры тела, кашель. Но из-за того, что сатурация нормальная и не нужно дополнительной кислородной поддержки, человек может оставаться дома", — рассказала она.

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Также медик сообщила, что у многих коронавирус проявляется всего 1-2 симптомами. Это может быть слабость и головная боль.

"У части людей вроде бы нет никаких симптомов, кроме выраженной слабости и головокружения, они находятся дома на самоизоляции. В последнее время в Украине и во Львовской области, в частности, встречался британский штамм, с ним связывают более высокую заразность, меньший инкубационный период", — рассказала эпидемиолог.

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