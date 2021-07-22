Эпидемиолог рассказала об опасности для украинцев из-за штамма Дельта

Коронавирус в Украине атакует / Reuters

В Украине все больше фиксируют новый штамм коронавируса Дельта. Эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, что нужно знать о новом штамме и как реагировать.

"Реагировать нужно спокойно, это информация, которая нужна врачам для понимания, как дальше себя вести. А вести себя нужно так, как и было до этого, противоэпидемические меры нужно соблюдать. На сегодня по сравнению с прошлым годом добавилась вакцинация, и мы должны понимать, что она нужна всем людям независимо от того, переболели они или нет. Но особенно, конечно, нужно прививаться людям, которые не болели", — сказала она.

По словам врача, коллеги из других стран делятся с украинскими медиками опытом лечения Дельты.

"Этот штамм известен, он распространяется во всей Европе, и уже около 130 стран имеют на своей территории вариант вируса Дельта. Наши врачи имеют информацию о том, как лечить больных, инфицированных этим штаммом, врачи делятся информацией. Поэтому нужно вакцинироваться, соблюдать все необходимые противоэпидемические меры и готовить больницы к госпитализациям", — сказала она, передает Украина 24.

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Мухарская добавила, что в обычных больницах нет тестов, которые определяют штамм Дельта, и при подозрениях материал отправляют в лабораторию в Киеве.

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Больные со штаммом Дельта уже находятся в Александровской больнице. Это пациенты возрастом от 21 до 73 лет. Их биоматериал передали на дополнительное подтверждение.

В Киеве власти сообщили, что готовятся к третьей волне коронавируса и дополнительно определили 23 медучреждения, которые готовы принять более 5 тысяч пациентов.

Всего больных со штаммом Дельта в Украине зафиксировано уже 10.