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Эпидемиолог объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине

21 января 2021, 11:28
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Есть какое-то указание, чтобы в стране не регистрировались новые случаи коронавируса, уверен Андрей Александрин.

карантин в Украине
По официальным данным, в Украине почти 1,2 млн больных СOVID-19/ УНИАН

Коронавирусная статистика в Украине не соответствует действительности. Скорее всего ее искусственно корректируют.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин в комментарии Obozrevatel.

Как пример медик привел свою собственную ситуацию. По его словам, на данный момент он сам является пациентом, зараженным СOVID-19. Сначала он сдал тест на коронавирус в лаборатории, которой он доверяет. Результат теста был положительным. Когда же Александрин обратился к семейному врачу и ему дали направление в лабораторный центр для проведения теста, то в его организме вирус не нашли.

"Это говорит о том, что либо есть какое-то указание, то ли еще что-то, чтобы у нас не регистрировались новые случаи COVID-19", - считает Александрин.

По мнению эпидемиолога, пока в Украине не поменяют людей, которые координируют борьбу с коронавирусом, ситуация не изменится. Манипуляции продолжатся, считает Александрин.

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Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По официальным данным, число новых зараженных коронавирусом в Украине снизилось в три-четыре раза. Если осенью прошлого года ежедневно фиксировалось по 10-15 тыс. новых больных, то сейчас их число снизилось до 3-5 тыс. за сутки.
  • По состоянию на утро четверга, 20 января, в Украине выявили 5583 больных коронавирусом. Общее число зараженных - 1 177 621 человек.
  • По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине выявили 4383 больных коронавирусом. Заболел за сутки 161 ребенок и 239 медработников.
  • Врач Павел Сильковский заявил, что к снижению активности коронавируса, которое в последние дни наблюдается в Украине, привел отнюдь не локдаун, а тот фактор, что около половины людей в стране уже переболели COVID-19 и получили естественный иммунитет.

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