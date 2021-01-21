Эпидемиолог объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине

По официальным данным, в Украине почти 1,2 млн больных СOVID-19/ УНИАН

Коронавирусная статистика в Украине не соответствует действительности. Скорее всего ее искусственно корректируют.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин в комментарии Obozrevatel.

Как пример медик привел свою собственную ситуацию. По его словам, на данный момент он сам является пациентом, зараженным СOVID-19. Сначала он сдал тест на коронавирус в лаборатории, которой он доверяет. Результат теста был положительным. Когда же Александрин обратился к семейному врачу и ему дали направление в лабораторный центр для проведения теста, то в его организме вирус не нашли.

"Это говорит о том, что либо есть какое-то указание, то ли еще что-то, чтобы у нас не регистрировались новые случаи COVID-19", - считает Александрин.

По мнению эпидемиолога, пока в Украине не поменяют людей, которые координируют борьбу с коронавирусом, ситуация не изменится. Манипуляции продолжатся, считает Александрин.

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