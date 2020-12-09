Эпидемиолог объяснил, почему Украина провалит вакцинацию против COVID-19

Государственная система Украины не готова к приему вакцины от коронавируса/ Reuters

Поскольку иммунитет к коронавирусу недолговечен, то вакцина является единственным спасением от болезни. Впрочем, в Украине этот вариант может не сработать.

Такое мнение высказал эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в интервью Главреду.

Как свидетельствуют социологические исследования, которые проводились в октябре, только 50% населения готовы сделать вакцинопрофилактику от COVID-19, даже если препарат будет в наличии. Последние исследования показали, что 60% отказываются делать вакцинацию от COVID-19, даже если она будет бесплатной.

"Это ужасающие цифры, которые ещё раз показывают неэффективность коммуникационной стратегии государства по отношению к обществу", - сказал Александрин.

По его словам, пока что еще неизвестно, как поведёт себя массовая микс-инфекция "COVID+грипп", потому что полностью провалена кампания вакцинопрофилактики от гриппа.

Читайте также"Микс-инфекция": эксперт предупредил об атаке "адской" смеси вирусов"И я прекрасно понимаю, что даже если появится вакцина от COVID-19, глобально ничего не изменится. Ведь если мы провалили кампанию против гриппа, то кампанию против COVID мы точно провалим", - считает эпидемиолог.

Еще одна серьезна проблема состоит в том, что Украина не готова к приему вакцины против коронавируса, так как она предусматривает жёсткие требования к холодовой цепи глубокой заморозки до -70°С.

"Здесь мы точно не справимся – наша государственная система вообще не готова к приему такого рода вакцины. Она (вакцина, - ред.) просто не доедет до потребителя, а если доедет, то будет нарушена и будет, как минимум, неэффективна, если не опасна", - резюмировал Александрин.

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