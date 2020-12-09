Эпидемиолог объяснил, почему Украина провалит вакцинацию против COVID-19

В стране есть ряд проблем, которые не предвещают ничего хорошего.
Поскольку иммунитет к коронавирусу недолговечен, то вакцина является единственным спасением от болезни. Впрочем, в Украине этот вариант может не сработать.
Такое мнение высказал эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в интервью Главреду.
Как свидетельствуют социологические исследования, которые проводились в октябре, только 50% населения готовы сделать вакцинопрофилактику от COVID-19, даже если препарат будет в наличии. Последние исследования показали, что 60% отказываются делать вакцинацию от COVID-19, даже если она будет бесплатной.
"Это ужасающие цифры, которые ещё раз показывают неэффективность коммуникационной стратегии государства по отношению к обществу", - сказал Александрин.
По его словам, пока что еще неизвестно, как поведёт себя массовая микс-инфекция "COVID+грипп", потому что полностью провалена кампания вакцинопрофилактики от гриппа.
Читайте также"Микс-инфекция": эксперт предупредил об атаке "адской" смеси вирусов"И я прекрасно понимаю, что даже если появится вакцина от COVID-19, глобально ничего не изменится. Ведь если мы провалили кампанию против гриппа, то кампанию против COVID мы точно провалим", - считает эпидемиолог.
Еще одна серьезна проблема состоит в том, что Украина не готова к приему вакцины против коронавируса, так как она предусматривает жёсткие требования к холодовой цепи глубокой заморозки до -70°С.
"Здесь мы точно не справимся – наша государственная система вообще не готова к приему такого рода вакцины. Она (вакцина, - ред.) просто не доедет до потребителя, а если доедет, то будет нарушена и будет, как минимум, неэффективна, если не опасна", - резюмировал Александрин.
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Коронавирус в Украине и вакцинация от COVID-19 - последние новости:
- По состоянию на среду, 9 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 845 343 человека. Коронавирус диагностировали за сутки еще у 12 585 человек.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше.
- 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.
- Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19.
- Минздрав Украины попросил США рассмотреть нашу страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".
- По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странам, пока ею не будут обеспечены американские штаты.
- Генетик Александр Коляда заявил, что после вакцинации от коронавируса препаратами компаний Pfizer и BioNTech и Moderna, могут возникнуть побочные эффекты.