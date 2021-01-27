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Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19

27 января 2021, 05:13
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Человечество ждут еще годы сложных времен, уверен Сергей Кравченко.

коронавирус
Коронавирус относится к РНК-вирусам, которым свойственны многочисленные мутации / pixabay.com

Эволюцию коронавируса, который заразил уже 100 миллионов людей во всем мире, предсказать невозможно. Он будет мутировать и в будущем. Военный эпидемиолог Сергей Кравченко объяснил, будут ли эффективны вакцины против новых штаммов COVID-19.

По словам медика, в свое время коронавирус преодолел "межвидовой барьер" – мутировал таким образом, что смог передаваться от человека к человеку, передает Obozrevatel.

Коронавирус относится к РНК-вирусам, которым свойственны многочисленные мутации. Новые мутации COVID-19, выявленные в нескольких странах мира в последнее время, не изменили "основной патоген". Это значит, что вакцины будут эффективны и против этих штаммов, рассказал эпидемиолог.

В то же время Кравченко отметил, что медицинская мировая наука до сих пор не владеет полной информацией о коронавирусе и тем более не способна прогнозировать, как он мутирует.

"До 2019 года мы знали его как вирус животных. Затем он преодолел межвидовой барьер, передался от человека к человеку и вызвал особенно опасную инфекционную болезнь COVID-19. Поэтому мы о нем еще почти ничего не знаем", – сказал он.

В настоящее время возбудитель реализует свой пандемический потенциал в полном объеме.

"Мы не знаем, какие будут последствия. Поэтому должны с большой осторожностью отнестись к этому вопросу. Думаю, нас ждут еще годы сложных времен", – резюмировал Кравченко.

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Напомним:

  • В Роспотребнадзоре похвастались, что специалисты ведомства первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01.
  • Эксперт по инфекционным заболеваниям Джереми Фаррар опасается, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, может быть предвестником новой, особенно опасной фазы пандемии COVID-19.
  • Академик РАН Виталий Зверев считает, что британский вирус-"мутант" не повлияет на то, что пандемия COVID-19 растянется во времени, а зараженных опасной болезнью станет больше.

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