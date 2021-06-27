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Эпидемиолог поведала, стоит ли колоть третью дозу COVID-вакцины

27 июня 2021, 22:57
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Обычно схемы вакцинации и реакции на нее изучаются годами, от 10 до 12 лет, а после вводят в эксплуатацию.

вакцинация
Нужно ли делать третью прививку от коронавируса / УНИАН

В Украине, как и во всем мире, продолжается вакцинация от коронавируса - для надежной защиты от вируса нужно уколоть две дозы препарата.

Медики утверждают, что две прививки обеспечивают эффективный и долговременный постинфекционный иммунитет человеку. Нужна ли обязательно третья прививка от коронавируса или нет, рассказала эпидемиолог Наталья Виноград в программе Право на владу.

По словам специалиста, с начала вакцинации экспериментальными препаратами вынуждено меняли схемы прививок из-за задержки в поставке этих препаратов. И каждый раз вакцинация показывала новые результаты эффективности. Обычно схемы вакцинации и реакции на нее изучаются годами, от 10 до 12 лет, а после вводят в эксплуатацию. Однако в ситуации с пандемией у ученых и медиков столько времени просто не было.

"Сейчас вакцина немедленно используется – того требует жизнь. И схемы, которые были выработаны первыми, были во многих случаях нарушены. Пришлось искать новые схемы. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Другие схемы оказались более эффективными", - отметила эпидемиолог.

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Она обратила внимание на то, что продление промежутка между первой и второй дозой вакцины от коронавируса до трех месяцев, показало лучший результат – увеличение эффекта на 17-22%.

"А это очень много. И по напряженности иммунитета, а это – главное. В то же время уменьшилось количество осложнений", - подчеркнула Виноград.

Она напомнила, что разработчики вакцин говорили изначально о том, что понадобится третья доза через 3-6 месяцев после полного курса вакцинации, но сейчас об этом уже и нет речи.

"Нет. Сделанные исследования показали нам, что постинфекционный иммунитет эффективный и долговременный. Как результат, сейчас не стоит вопрос через 3 или 6 месяцев что-то колоть", - резюмировала специалист.

Ранее Главред писал о том, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19, могут ощущать запах гнили. Причиной тому может являться ринит, провоцирующий воспаление гайморовых пазух. Такой симптом со временем исчезает, однако в подобном случае следует обращаться к врачу. Об этом заявил доктор-отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

вакцинация Вакцина новости Украины коронавирус Украина
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