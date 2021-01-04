Эпидемиолог пояснила, среди людей какого возраста распространяется коронавирус-мутант / Reuters

Дипти Гурдасани, известный медик и старший преподаватель эпидемиологии из Лондонского университета имени королевы Марии рассказала, что новый штамм-мутант коронавируса сильнее всего распространен среди людей в возрасте 10-19 лет.

Как написала она в посте на своей странице в Twitter, повышенная заразность среди детей и подростков, скорее всего, со временем перейти к старшему поколению. Что, в свою очередь, сильно ускорит распространение нового штамма коронавируса и приведет к новому скачку смертности.

По словам ученой, ее предположения пока нуждаются в дополнительных доказательствах. При этом Гурдасани утверждает, что в Великобритании ситуация с COVID-19 сложилась ужасающая. Поэтому властям нужно срочно принимать самые жесткие противоэпидемические меры.

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Новый штамм коронавируса: