Эпидемиолог предупредил, когда коронавирус разбушуется

Заболеваемость COVID-19 к концу зимы будет очень низкой, подчеркнул ученый.
Доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог и президент компании DiaPrep System Inc. (США) Михаил Фаворов поделился, что коронавирус COVID-19 является сезонным заболеванием.
К концу зимы заболеваемость коронавирусом будет очень низкой, а в октябре количество больных серьезно увеличится, рассказал ученый в комментарии УНН.
Собеседник отметил, что из-за этого нужно проходить вакцинацию от COVID-19.
"...Заболеваемость пошла на спад с середины января, а к концу зимы сезон совсем закончится, и заболеваемости почти не будет… в следующем октябре опять будет существенный подъем", – предупредил профессор.
Ранее доктор медицинских наук и профессор – инфекционист Ольга Голубовская – прогнозировала, что в Украине ситуация с коронавирусом может улучшиться ближе к марту.
Коронавирус в Украине – что нужно знать
- Из-за COVID-19 в марте 2020 года началась пандемия, в нашей стране с 11 числа ввели карантин. Сначала был жесткий карантин, а потом он стал адаптивным – судьба ограничительных мер оказалась в руках местных властей.
- В конце года больных коронавирусом стало намного больше, и был введен жесткий карантин – локдаун. Более жесткие карантинные меры действовали с 8 по 25 января.
- Потом Кабмин вернул в Украине адаптивный карантин. Также власти решили, что ограничительные меры должны оставаться в силе до 30 апреля 2021-го.
- По состоянию на утро 22 февраля в нашей стране коронавирус диагностирован у 1 307 662 человек, выздоровели 1 147 426 пациентов, а скончались 25 156 человек.