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Эпидемиолог предупредил, когда коронавирус разбушуется

23 февраля 2021, 00:20
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Заболеваемость COVID-19 к концу зимы будет очень низкой, подчеркнул ученый.

Эпидемиолог спрогнозировал, что число больных COVID-19 серьезно возрастет осенью
Число больных коронавирусом серьезно возрастет осенью, спрогнозировал эпидемиолог / Reuters

Доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог и президент компании DiaPrep System Inc. (США) Михаил Фаворов поделился, что коронавирус COVID-19 является сезонным заболеванием.

К концу зимы заболеваемость коронавирусом будет очень низкой, а в октябре количество больных серьезно увеличится, рассказал ученый в комментарии УНН.

Собеседник отметил, что из-за этого нужно проходить вакцинацию от COVID-19.

"...Заболеваемость пошла на спад с середины января, а к концу зимы сезон совсем закончится, и заболеваемости почти не будет… в следующем октябре опять будет существенный подъем", – предупредил профессор.

Ранее доктор медицинских наук и профессор – инфекционист Ольга Голубовская – прогнозировала, что в Украине ситуация с коронавирусом может улучшиться ближе к марту.

Коронавирус в Украине – что нужно знать

  • Из-за COVID-19 в марте 2020 года началась пандемия, в нашей стране с 11 числа ввели карантин. Сначала был жесткий карантин, а потом он стал адаптивным – судьба ограничительных мер оказалась в руках местных властей.
  • В конце года больных коронавирусом стало намного больше, и был введен жесткий карантин – локдаун. Более жесткие карантинные меры действовали с 8 по 25 января.
  • Потом Кабмин вернул в Украине адаптивный карантин. Также власти решили, что ограничительные меры должны оставаться в силе до 30 апреля 2021-го.
  • По состоянию на утро 22 февраля в нашей стране коронавирус диагностирован у 1 307 662 человек, выздоровели 1 147 426 пациентов, а скончались 25 156 человек.

коронавирус в Украине Михаил Фаворов
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