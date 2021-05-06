Эпидемиолог предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19

Карантинные ограничения ослаблять нецелесообразно, считает врач / Фото Reuters

В Украине продолжается первая волна эпидемии коронавируса, при этом наблюдается спад ее третьего пика. Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что расслабляться еще рано, так как ослабление карантина в Украине приведет к резкому росту заболеваемости COVID-19.

В условиях, когда карантинные ограничения массово не соблюдаются, ослаблять их нецелесообразно, заявил эксперт в комментарии Obozrevatel.

"Мы видим, что ряд регионов Украины переводят в "желтые" или в "зеленые" зоны. И почему-то при росте заболеваемости в Киеве некоторые чиновники анонсируют переход столицы в "желтую" зону", – сказал он.

Александрин убежден: чтобы снизить заболеваемость в стране, необходимо акцентировать внимание на контроле за соблюдением ограничений и на личном примере руководства государства.

"Прежде всего, я стал бы более требовательным не к населению, а к тем государственным институциям, которые должны контролировать поведение людей в общественных местах. Например, Национальная полиция, которая должна регулировать правильность надевания масок или соблюдение физической дистанции", – отметил эпидемиолог.

Врач добавил, что первые лица государства "своим поведением показывают нецелесообразность введения карантинов".

"Когда люди смотрят и говорят: "почему им можно, а нам нельзя" – мы будем иметь хаос", – констатировал он.

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