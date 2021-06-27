Эпидемиолог предупредила о мгновенном заражении штаммом Дельта за 5 секунд

Новый штамм коронавируса на сегодня является проблемой №1, говорит Наталья Виноград.
Нахождение в течении долгого времени рядом с зараженным новым штаммом коронавируса Дельта увеличивает опасность заболевания с риском тяжелого протекания, заявила эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.
Как подчеркнула она в эфире Украина 24, новый штамм COVID-19 Дельта передается от человека - человеку всего за 5-10 секунд.
Эксперт обратила внимание на то, что новый штамм коронавируса на сегодня является проблемой №1 на уровне Всемирной организации здравоохранения.
Она предупредила, что вирус имеет несколько нехороших с точки зрения медицины характеристик.
"Первое - он существенно увеличивает контагиозность. То есть если нам раньше нужно было 15 минут и больше быть возле человека, который был инфицирован, чтобы и мы были задействованы в эпидемическом процессе, то сегодня достаточно от 5 до 10 секунд - и все, кто вокруг инфицированного человека, будут иметь достаточную инфицирующую дозу и высокий риск заражения", - отметила медик.
Виноград добавила, что дельта-штамм буквально ускользает из-под иммунного ответа. Это означает, что вакцинированные и переболевшие все равно остаются в группе риска заражения, но будут переносить его в более легкой форме.
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Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.