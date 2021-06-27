Эпидемиолог предупредила о мгновенном заражении штаммом Дельта за 5 секунд

Эксперт предупредила об опасности нового штамма коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

Нахождение в течении долгого времени рядом с зараженным новым штаммом коронавируса Дельта увеличивает опасность заболевания с риском тяжелого протекания, заявила эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.

Как подчеркнула она в эфире Украина 24, новый штамм COVID-19 Дельта передается от человека - человеку всего за 5-10 секунд.

Эксперт обратила внимание на то, что новый штамм коронавируса на сегодня является проблемой №1 на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Она предупредила, что вирус имеет несколько нехороших с точки зрения медицины характеристик.

"Первое - он существенно увеличивает контагиозность. То есть если нам раньше нужно было 15 минут и больше быть возле человека, который был инфицирован, чтобы и мы были задействованы в эпидемическом процессе, то сегодня достаточно от 5 до 10 секунд - и все, кто вокруг инфицированного человека, будут иметь достаточную инфицирующую дозу и высокий риск заражения", - отметила медик.

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Виноград добавила, что дельта-штамм буквально ускользает из-под иммунного ответа. Это означает, что вакцинированные и переболевшие все равно остаются в группе риска заражения, но будут переносить его в более легкой форме.

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Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.