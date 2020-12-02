Эпидемиолог притушил оптимизм после сведений ВОЗ по коронавирусу: чего ожидать

В Украине и в мире будет расти заболеваемость коронавирусом, спрогнозировал эпидемиолог / УНИАН

Инфекционист и эпидемиолог Алексей Галимский считает, что не стоит слишком оптимистично относиться к сведениям Всемирной организации здравоохранения об уменьшении количества случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

На уровень заболеваемости коронавирусом в мире влияет очень много факторов, радоваться сведениям ВОЗ преждевременно, рассказал врач Obozrevatel.

По его словам, заболеваемость коронавирусом в мире и в Украине продолжит расти.

"К сожалению, Европу и нас ожидает сезон, будет продолжаться рост", – спрогнозировал медик.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге говорил, что Организация впервые с начала сентября зафиксировала снижение количества новых случаев заражения коронавирусом в мире, пишет РИА Новости.

Глава Организации добавил, что уменьшение количества зараженных связано со снижением заболеваемости в европейских странах благодаря внедренным карантинным мерам.