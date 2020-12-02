Эпидемиолог притушил оптимизм после сведений ВОЗ по коронавирусу: чего ожидать

Пока не стоит радоваться позитивным данным ВОЗ относительно заболеваемости коронавирусом, поделился врач.
Инфекционист и эпидемиолог Алексей Галимский считает, что не стоит слишком оптимистично относиться к сведениям Всемирной организации здравоохранения об уменьшении количества случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
На уровень заболеваемости коронавирусом в мире влияет очень много факторов, радоваться сведениям ВОЗ преждевременно, рассказал врач Obozrevatel.
По его словам, заболеваемость коронавирусом в мире и в Украине продолжит расти.
"К сожалению, Европу и нас ожидает сезон, будет продолжаться рост", – спрогнозировал медик.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге говорил, что Организация впервые с начала сентября зафиксировала снижение количества новых случаев заражения коронавирусом в мире, пишет РИА Новости.
Глава Организации добавил, что уменьшение количества зараженных связано со снижением заболеваемости в европейских странах благодаря внедренным карантинным мерам.
- Напомним, в марте была объявлена пандемия коронавируса, ряд стран мира объявили карантин.
- По сведениям Университета Джонса Хопкинса, коронавирус в мире по состоянию на 10:55 диагностирован у 63 930 654 человек, скончались 1 481 580 инфицированных, а побороли вирус 41 085 477 человек.
- В Украине по состоянию на утро 2 декабря COVID-19 нашли у 758 264 человек, скончались 12 717 человек, а выздоровели 369 054 пациента.