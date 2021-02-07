Эпидемиолог рассказал, кому категорически нельзя делать вакцину от коронавируса

Врач объяснил, что нужно сделать перед вакцинацией от коронавируса.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя делать вакцину от коронавируса.
"Прежде всего обязательно нужен медицинский осмотр перед вакцинацией. Во-вторых, иммунный статус человека. Потому что COVID-19 является не только инфекционным, но и иммунологическим заболеванием и несет иммунологические риски для человека. Если человек болел, имеет антитела, имеет аутоиммунные заболевания, поражения иммунной системы — проводить вакцинацию категорически нельзя. Поэтому граждане, которые переболели или имеют антитела, по моему личному мнению как врача-эпидемиолога, вакцинироваться не должны", — сказал он.
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Рубан объяснил, что входит в медицинский осмотр перед вакцинацией.
"Это обычный медицинский осмотр человека, измерения температуры, определение статуса человека. Вакцинировать нужно здорового человека без каких-либо осложнений — инфекционных ли инфекционных патологий", - сказал медик, передает телеканал Украина 24.
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Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- 29 января Верховная Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине.
- Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.