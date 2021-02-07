Эпидемиолог рассказал, кому категорически нельзя делать вакцину от коронавируса

Кому нельзя делать прививку от коронавируса / Reuters

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя делать вакцину от коронавируса.

"Прежде всего обязательно нужен медицинский осмотр перед вакцинацией. Во-вторых, иммунный статус человека. Потому что COVID-19 является не только инфекционным, но и иммунологическим заболеванием и несет иммунологические риски для человека. Если человек болел, имеет антитела, имеет аутоиммунные заболевания, поражения иммунной системы — проводить вакцинацию категорически нельзя. Поэтому граждане, которые переболели или имеют антитела, по моему личному мнению как врача-эпидемиолога, вакцинироваться не должны", — сказал он.

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Рубан объяснил, что входит в медицинский осмотр перед вакцинацией.

"Это обычный медицинский осмотр человека, измерения температуры, определение статуса человека. Вакцинировать нужно здорового человека без каких-либо осложнений — инфекционных ли инфекционных патологий", - сказал медик, передает телеканал Украина 24.

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