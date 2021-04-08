Эпидемиолог рассказал, почему карантин может оказаться неэффективным

Коронавирус в Украине набирает обороты / Reuters

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что карантин может оказаться неэффективным и ответил на заявление НАН, что темпы распространения коронавируса COVID-19 в Украине снижаются в течение двух недель.

"Я бы не был на сегодняшний день так оптимистичен, потому что мы видим, что у нас происходят игры со статистическими данными. Мы буквально вчера заняли рекордное место по количеству смертей, а позавчера — первое место в Европе по количеству выявленных случаев и смертных случаев. По госпитализациям мы изо дня в день бьем рекорды. Люди морально не выдерживают, они отказываются работать", — сказал врач.

Александрин ответил на вопрос, когда будут видны результаты действующих сейчас карантинных ограничений.

"Не уверен, что такого рода меры покажут эффективность и будет снижение госпитализаций и смертности. Когда мы анализируем, например, Черновицкую область, где почти месяц красная зона, мы не видим, чтобы там уменьшалось число госпитализаций и смертей. С одной стороны остановили общественный транспорт — при его остановке или системе пропусков он ходит пустым. Но траффик просто невозможный, все пересели на машины и такси. Причем в такси ездят не по 1-2 человека, а максимально забиваются. И опять начал расти черный рынок маршрутчиков", - отмечает медик.

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По его словам, коронавирус это не только медицинская проблема.

"COVID-19 – это не сугубо медицинская проблема, это поведенческая проблема. Здесь нужно достаточно серьезное вмешательство Национальной полиции, которая должна контролировать поведение людей и регулировать количество пассажиров в транспорте", — сказал Александрин, передает Украина 24.

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