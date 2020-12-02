Эпидемиолог разнес в пух и прах локдаун в Украине на праздники

Эпидемиолог детально объяснил, почему в Украине не нужно вводить новые карантинные меры на новогодние праздники / УНИАН

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что локдаун в Украине во время новогодних праздников будет бессмысленным, поскольку обычно во время праздников уменьшается количество больных инфекционными заболеваниями.

Сложилось впечатление, что Кабмин устраивает новые испытания над украинским обществом, рассказал врач в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в нашей стране можно было бы ввести новые ограничительные карантинные меры до новогодних праздников.

"Это очередное политическое ноу-хау, которое изобретается в нашей стране, и это не имеет никакого отношения к эпидемиологии… Очередной локдаун будет бессмысленным", – сказал медик.

Александрин добавил, что на новогодние праздники наблюдается снижение роста инфекционной заболеваемости, поскольку люди встречаются с близкими, с которыми, в принципе, и так видятся, и меньше бывают в больших коллективах и в общественном транспорте.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине точно будет.

Данилов добавил, что новые ограничительные меры могут ввести в декабре или со 2 января.