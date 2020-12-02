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Эпидемиолог разнес в пух и прах локдаун в Украине на праздники

2 декабря 2020, 08:55

Локдаун целесообразно вводить до новогодних праздников, отметил врач.

Врач детально объяснил, почему в Украине не нужно вводить новые карантинные меры на новогодние праздники – Локдаун Украина
Эпидемиолог детально объяснил, почему в Украине не нужно вводить новые карантинные меры на новогодние праздники / УНИАН

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что локдаун в Украине во время новогодних праздников будет бессмысленным, поскольку обычно во время праздников уменьшается количество больных инфекционными заболеваниями.

Сложилось впечатление, что Кабмин устраивает новые испытания над украинским обществом, рассказал врач в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в нашей стране можно было бы ввести новые ограничительные карантинные меры до новогодних праздников.

"Это очередное политическое ноу-хау, которое изобретается в нашей стране, и это не имеет никакого отношения к эпидемиологии… Очередной локдаун будет бессмысленным", – сказал медик.

Александрин добавил, что на новогодние праздники наблюдается снижение роста инфекционной заболеваемости, поскольку люди встречаются с близкими, с которыми, в принципе, и так видятся, и меньше бывают в больших коллективах и в общественном транспорте.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине точно будет.

Данилов добавил, что новые ограничительные меры могут ввести в декабре или со 2 января.

  • Справка. В Украине и в частности в Киеве с 11 марта начал действовать карантин для борьбы с коронавирусом COVID-19. Сначала ограничительные меры были жесткими, была прекращена работа транспорта. Позже ограничительные меры смягчали.
  • В ноябре COVID-19 поставил ряд суточных антирекордов, и Кабмин решил пойти на ужесточение карантина. В Украине 11 ноября ввели карантин выходного дня.
  • После того, как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что в Украине возможен полный локдаун.
  • Что такое локдаун. Локдауном в Украине называют жесткий карантин.

Андрей Александрин коронавирус новости локдаун
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