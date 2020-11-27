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Эпидемиолог спрогнозировал спад и обострение пандемии COVID-19

27 ноября 2020, 11:40

Пандемия может обостриться, если не будет вакцинации, поделился эксперт.

Эксперт спрогнозировал, что скоро пандемия COVID-19 может пойти на спад – Когда пандемия пойдет на спад
Скоро пандемия коронавируса может пойти на спад, спрогнозировал эксперт / Reuters

Президент компании DiaPrep System Inc., которая разрабатывает украинскую вакцину от коронавируса COVID-19, доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов спрогнозировал, что пандемия пойдет на спад к Новому году.

К апрелю не будет высокой заболеваемости коронавирусом, рассказал эксперт УНН.

По словам собеседника, в октябре пандемия снова может обостриться, если к тому времени не будет проводиться вакцинация.

"…У нас сейчас с вами сезонный подъем респираторных заболеваний. Потом он также стремительно будет снижаться. Думаю, что в Новый год мы все отметим, что слава богу, пандемия пошла на спад… А в октябре – опять обострение", – сказал эпидемиолог.

  • Ранее междисциплинарная группа исследователей итальянского Национального института астрофизики, Миланского университета, регионального Агентства по охране окружающей среды Ломбардии и Фонда Дона Ньокки спрогнозировала, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад.
  • Ученые считают, что в мире коронавирус начнет униматься летом 2021 года. Исследователи утверждали, что солнечные лучи будут способствовать уничтожению вирусных агентов.

Справка. В мире пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, ряд стран ввели карантин.

На сайте Университета Джонса Хопкинса говорится, что коронавирус в мире по состоянию на 11:30 27 ноября нашли у 61026993 человек, скончались 1432817 пациентов, а выздоровели 39112014 человек.

пандемия коронавируса коронавирус новости Михаил Фаворов
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