Эпидемиолог США рассказал, когда люди откажутся от ношения масок

В США озвучили сроки ношения масок / Reuters

Американский ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи сделал предположение о том, что жителям США все-таки придется носить медицинские маски и в 2022 году, но меры по борьбе с распространением COVID-19 будут ослабляться после того, как все больше людей будут вакцинироваться.

"Думаю, что мы достигнем значительного уровня "нормальности" после ужасного бремени, которое нам пришлось нести в прошлом году", – сказал Фаучи в интервью CNN, сообщает Голос Америки.

Выступая в программе Встреча с прессой на канале NBC, Фаучи сказал, что пока рано говорить, когда в США появится коллективный иммунитет.

В ответ на вопрос телеканала Fox News, потребуется ли американцам вторичная вакцинация, он сказал, что это будет зависеть от того, как будет развиваться южноафриканский штамм коронавируса.

Коронавирус в мире - о чем ранее писал Главред: