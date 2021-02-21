Эпидемиолог США рассказал, когда люди откажутся от ношения масок

Американский специалист по инфекционным заболеваниям уверен, что медицинские маски граждане США будут обязаны носить и в 2022 году.
Американский ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи сделал предположение о том, что жителям США все-таки придется носить медицинские маски и в 2022 году, но меры по борьбе с распространением COVID-19 будут ослабляться после того, как все больше людей будут вакцинироваться.
"Думаю, что мы достигнем значительного уровня "нормальности" после ужасного бремени, которое нам пришлось нести в прошлом году", – сказал Фаучи в интервью CNN, сообщает Голос Америки.
Выступая в программе Встреча с прессой на канале NBC, Фаучи сказал, что пока рано говорить, когда в США появится коллективный иммунитет.
В ответ на вопрос телеканала Fox News, потребуется ли американцам вторичная вакцинация, он сказал, что это будет зависеть от того, как будет развиваться южноафриканский штамм коронавируса.
Коронавирус в мире - о чем ранее писал Главред:
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