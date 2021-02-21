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Эпидемиолог США рассказал, когда люди откажутся от ношения масок

21 февраля 2021, 23:26
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Американский специалист по инфекционным заболеваниям уверен, что медицинские маски граждане США будут обязаны носить и в 2022 году.

коронавирус,маска
В США озвучили сроки ношения масок / Reuters

Американский ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи сделал предположение о том, что жителям США все-таки придется носить медицинские маски и в 2022 году, но меры по борьбе с распространением COVID-19 будут ослабляться после того, как все больше людей будут вакцинироваться.

"Думаю, что мы достигнем значительного уровня "нормальности" после ужасного бремени, которое нам пришлось нести в прошлом году", – сказал Фаучи в интервью CNN, сообщает Голос Америки.

Выступая в программе Встреча с прессой на канале NBC, Фаучи сказал, что пока рано говорить, когда в США появится коллективный иммунитет.

В ответ на вопрос телеканала Fox News, потребуется ли американцам вторичная вакцинация, он сказал, что это будет зависеть от того, как будет развиваться южноафриканский штамм коронавируса.

Коронавирус в мире - о чем ранее писал Главред:

  • Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую. В результате получится так называемая "умная" маска.
  • Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
  • Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.
  • Французская компания BioSerenity представила четырехслойную маску, которая способна блокировать и уничтожать различные вирусы, в том числе и коронавирус, который заразил десятки миллионов людей по всему миру.

новости США коронавирус медицинская маска
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