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Эпидемиолог допустил, что локдаун в Украине могут вообще не объявить

2 января 2021, 14:05
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Из-за снижения заболеваемости январского локдауна в Украине может и не быть, допустил Владимир Курпита.

Киев,карантин
Эпидемиолог допустил, что локдаун в Украине могут вообще не объявить / УНИАН

Локдаун в Украине могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

"Все доказательства говорят о том, что введение жестких мер на 3 недели приводит к уменьшению количества новых случаев. Но я ни разу не слышал, что жесткие меры, которые называют локдауном, приведут к прекращению эпидемии. Она, конечно, будет продолжаться", - сказал Курпита в комментарии Главреду.

При этом он не исключает, что локдаун могуть и не объявить.

"Есть несколько сценариев возможного развития событий: локдаун могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, что вполне вероятно. Или с 8 по 24 января ввести жесткие ограничения, которые повлекут за собой новую волну в конце февраля-марта. Обычно при респираторных заболеваниях каждая следующая волна меньше предыдущей. Но будет ли COVID-19 вести себя так же, мы не знаем", - объяснил врач.

Также Курпита обратил внимание на то, что коллективный иммунитет у украинцев может появиться при вакцинации 45-60% населения.

"Вакцинация - это способ защиты от тяжелого течения болезни. Украинцы будут продолжать болеть, но существенной нагрузки на систему здравоохранения, возможно, не будет. Коллективный иммунитет может появиться при вакцинации 45-60% населения. Соответственно, в пределах 20-25 миллионов и лежит успех вакцинации", - подчеркнул эпидемиолог.

В то же время Курпита допустил появления в Украине российской вакцины от коронавируса.

"Появления российской вакцины в Украине я не исключаю. Например, Pfizer заявляла о проблемах с производством, из-за чего они не смогут выполнить вовремя заказы от западных стран. Если будет доказана эффективность и безопасность вакцин РФ или Китая, то закупка после подтверждения о завершении испытаний возможна", - подытожил врач.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 21 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

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