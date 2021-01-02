Эпидемиолог допустил, что локдаун в Украине могут вообще не объявить / УНИАН

Локдаун в Украине могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

"Все доказательства говорят о том, что введение жестких мер на 3 недели приводит к уменьшению количества новых случаев. Но я ни разу не слышал, что жесткие меры, которые называют локдауном, приведут к прекращению эпидемии. Она, конечно, будет продолжаться", - сказал Курпита в комментарии Главреду.

При этом он не исключает, что локдаун могуть и не объявить.

"Есть несколько сценариев возможного развития событий: локдаун могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, что вполне вероятно. Или с 8 по 24 января ввести жесткие ограничения, которые повлекут за собой новую волну в конце февраля-марта. Обычно при респираторных заболеваниях каждая следующая волна меньше предыдущей. Но будет ли COVID-19 вести себя так же, мы не знаем", - объяснил врач.

Также Курпита обратил внимание на то, что коллективный иммунитет у украинцев может появиться при вакцинации 45-60% населения.

"Вакцинация - это способ защиты от тяжелого течения болезни. Украинцы будут продолжать болеть, но существенной нагрузки на систему здравоохранения, возможно, не будет. Коллективный иммунитет может появиться при вакцинации 45-60% населения. Соответственно, в пределах 20-25 миллионов и лежит успех вакцинации", - подчеркнул эпидемиолог.

В то же время Курпита допустил появления в Украине российской вакцины от коронавируса.

"Появления российской вакцины в Украине я не исключаю. Например, Pfizer заявляла о проблемах с производством, из-за чего они не смогут выполнить вовремя заказы от западных стран. Если будет доказана эффективность и безопасность вакцин РФ или Китая, то закупка после подтверждения о завершении испытаний возможна", - подытожил врач.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: