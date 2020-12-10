Эпидемия COVID-19: эксперт объяснил, нужен ли Украине локдаун

Карантин в Украине ввели с 11 марта / УНИАН

Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин считает, что весенний локдаун и летний карантин с зонированием, введенные в Украине, никак не повлияли на ситуацию с эпидемией коронавируса.

По его словам, причина этого в том, что не была проведена качественная подготовка и внедрение программ инфекционной безопасности. Об этом эксперт рассказал в интервью Главреду.

"Локдаун имеет смысл вводить только в том случае, если за время карантинных мероприятий мы начинаем готовить какую-либо систему. Например, готовим коечный фонд, подводим кислород, обучаем медицинских сотрудников разных специальностей вопросам интенсивной терапии, внедряем программу безопасности в детских садах, школах, готовим транспорт (например, увеличиваем его количество для того, чтобы люди не набивались туда в час пик)", - считает Александрин.

В то же время, по его словам, если вводить карантинные мероприятия только для того, чтобы просто снизить заболеваемость, то тогда это не имеет никакого смысла и ведет к упадку экономики.

В качестве примера Александрин привел карантин, который ежегодно вводят в школах.

"Он (карантин, - ред.) нужен для того, чтобы дети переболели дома и вернулись в школу снова здоровыми. Так у нас происходит по кругу 2-3 раза в течение одного учебного года, но системно у нас никто не предотвращает инфицированность детского населения, потому что в наших садиках школах созданы все условия для того, чтобы дети инфицировали друг друга попросту потому, что отсутствует вентиляция, дети находятся в одном замкнутом пространстве, работают батареи, воздух высушивается (…) Достаточно одного ребёнка, который занесёт в класс какой-либо вирус и весь класс или даже школа, как обычно, переболеют", - рассказал эксперт.

Алесандрин считает, что для того, чтобы такой карантин сработал, проверяющие органы должны были бы требовать от государственной системы создания качественной вентиляции, увлажнения воздуха, наличия возможности для детей вымыть руки с мылом.

"Тогда бы мы значительно снизили заболеваемость детей и это значительно бы повлияло на снижение заболеваемости всего населения Украины", - резюмировал эпидемиолог.

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