УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Эпидемия COVID-19: эксперт объяснил, нужен ли Украине локдаун

10 декабря 2020, 00:23
Прослушать новость
Остановить

Андрей Александрин назвал условие, при котором карантин имеет смысл.

Карантин
Карантин в Украине ввели с 11 марта / УНИАН

Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин считает, что весенний локдаун и летний карантин с зонированием, введенные в Украине, никак не повлияли на ситуацию с эпидемией коронавируса.

По его словам, причина этого в том, что не была проведена качественная подготовка и внедрение программ инфекционной безопасности. Об этом эксперт рассказал в интервью Главреду.

"Локдаун имеет смысл вводить только в том случае, если за время карантинных мероприятий мы начинаем готовить какую-либо систему. Например, готовим коечный фонд, подводим кислород, обучаем медицинских сотрудников разных специальностей вопросам интенсивной терапии, внедряем программу безопасности в детских садах, школах, готовим транспорт (например, увеличиваем его количество для того, чтобы люди не набивались туда в час пик)", - считает Александрин.

В то же время, по его словам, если вводить карантинные мероприятия только для того, чтобы просто снизить заболеваемость, то тогда это не имеет никакого смысла и ведет к упадку экономики.

В качестве примера Александрин привел карантин, который ежегодно вводят в школах.

"Он (карантин, - ред.) нужен для того, чтобы дети переболели дома и вернулись в школу снова здоровыми. Так у нас происходит по кругу 2-3 раза в течение одного учебного года, но системно у нас никто не предотвращает инфицированность детского населения, потому что в наших садиках школах созданы все условия для того, чтобы дети инфицировали друг друга попросту потому, что отсутствует вентиляция, дети находятся в одном замкнутом пространстве, работают батареи, воздух высушивается (…) Достаточно одного ребёнка, который занесёт в класс какой-либо вирус и весь класс или даже школа, как обычно, переболеют", - рассказал эксперт.

Алесандрин считает, что для того, чтобы такой карантин сработал, проверяющие органы должны были бы требовать от государственной системы создания качественной вентиляции, увлажнения воздуха, наличия возможности для детей вымыть руки с мылом.

"Тогда бы мы значительно снизили заболеваемость детей и это значительно бы повлияло на снижение заболеваемости всего населения Украины", - резюмировал эпидемиолог.

Читайте такжеУкраинцы продают коров и золото, чтобы вылечиться от коронавируса - врач

Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:

  • Карантин из-за коронавируса в Украине ввели с 11 марта. Сначала карантинные ограничение были строгими, а позже их смягчали.
  • В октябре Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца текущего года.
  • Позже в нашей стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация, и власти решили ужесточить карантинные меры.
  • По состоянию на среду, 9 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 845 343 человека. Коронавирус диагностировали еще у 12 585 человек.
  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше.

коронавирус в Украине Андрей Александрин карантин в Украине коронавирус новости коронавирус статистика карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Эпидемия COVID-19: эксперт объяснил, нужен ли Украине локдаун». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Остановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в УкраинеОстановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в Украине Жесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретахЖесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретах Врач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним боротьсяВрач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним бороться Локдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантинаЛокдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантина ​"Осталось недолго": эксперт рассказала, когда Украина победит коронавирус​​"Осталось недолго": эксперт рассказала, когда Украина победит коронавирус​
Следующий материал

Последние новости

00:23
Эпидемия COVID-19: эксперт объяснил, нужен ли Украине локдаун
00:06
Матч Интер - Шахтер: "горняки" продолжат выступление в Лиге Европы
09 декабря, среда
23:57
Коронавирус в Украине 9 декабря: болезнь побороли больше украинцев, чем заразились Видео
23:45
В Слуге народа сделали прогноз о роли Байдена в войне с Россией на Донбассе Видео
23:26
"Круги ада, у нас беда": крымчане со слезами на глазах обратились к Путину Видео
Реклама
23:05
Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но с ограничением Видео
22:57
Эпидуральная анестезия: побочные эффекты и факторы риска Видео
22:40
Удивительно: секс-эксперт рассказала, сколько должен длиться хороший секс Видео
22:38
Выборы в США: YouTube удалит все видео о фальсификациях Видео
22:35
В Минобороны прояснили вопрос с назначением журналиста Бутусова Видео
22:24
К чему снится измена мужа: толкование сна Видео
22:09
Арахис: польза и вред для здоровья Видео
22:01
Мэр Одессы заболел коронавирусом Видео
21:27
"Что ты творишь?": Настя Ивлеева сменила стиль и удивила красотой в откровенном наряде
21:27
"Ужасно думать": в ВОЗ рассказали, как не подхватить COVID-19 на праздники
21:19
Зеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе Видео
21:04
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
20:57
Кабмин перечислил условия приема в вузы в 2021 году Видео
20:50
Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни Видео
20:42
Что с Еленой Кондулайнен после инсульта - появились подробности
Реклама
20:27
Разумков поведал о графике работы Рады во время локдауна
20:08
Увольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде Видео
20:00
Медик перечислил симптомы тяжелой формы COVID-19 Видео
19:59
История бранных слов - Николас Кейдж расскажет все о мате Видео
19:38
Кравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по Донбассу Видео
19:21
4 побочных эффекта интервального голодания, на которые следует обратить внимание Видео
19:20
Милла Йовович и Пол Андерсон ответили на скандал вокруг Охотника на монстров
19:20
В Тернопольской области упал самолет, есть жертва Видео
19:12
Ложь в е-декларациях: в ЕС выдвинули новое требование Украине Видео
18:55
У Путина ответили на отказ Турции покупать российскую вакцину от коронавируса Видео
18:50
В моду на зиму вошли замшевые сумки, которыми хочется завладеть - фото Фото Видео
18:47
Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий Укроборонпрома Видео
18:45
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
18:20
Врач назвал симптом Альцгеймера, связанный с одеждой Видео
18:05
Турция отказалась от закупки российской вакцины от C0VID-19
18:04
Карантин в Украине продлен до 1 марта: стали известны детали Видео
18:04
Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Видео
17:57
Создатель Робота Чаппи и Район 9 снимает фильм ужасов, о котором не говорят
17:13
Путина наделили пожизненной неприкосновенностью в России Видео
17:05
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
Реклама
17:00
В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ Видео
16:49
Новый карантин в Украине: в Кабмине сделали заявление о работе транспорта Видео
16:45
Появился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb
16:06
В киевском городке Гарри Поттера споет ONUKA Видео
15:45
Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ - МИД Видео
15:40
Локдаун в Украине введут с начала января: Шмыгаль назвал даты Видео
14:57
У Путина раскрыли новые планы по Нормандскому формату Видео
14:22
Тони Блэр призвал Украину во всём советоваться с США Видео
14:22
Поездки в условиях пандемии: назван самый безопасный общественный транспорт Видео
14:02
Европейский Союз выделил Украине транш на 600 миллионов евро - Шмыгаль Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять