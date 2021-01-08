Эпидемия COVID-19: Украина обновила правила въезда для жителей Крыма и Донбасса

Донецкая, Луганская и Херсонская обладминистрации должны обеспечить тестирование граждан на COVID-19 после пересечения КПВВ.
Правительство Украины приняло решение об отмене правила об обязательной самоизоляции для людей, которые прибывают на подконтрольные официальному Киеву территории с оккупированного Крыма и захваченных районов Донбасса. Таким категориям лиц не нужно отправляться на самообсервацию в случае получения отрицательного теста на COVID-19.
В постановлении Кабинета министров №9 от 5 января указано, что лица, прибывшие с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, могут избежать обязательной самоизоляции в случае получения негативного теста на коронавирус.
Въезд в Украину из оккупированных ОРДЛО и Крыма – что изменилось
- Лица, прибывшие на подконтрольные Киеву территории из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, могут не отправляться на обязательную самоизоляцию в том случае, если их тест на коронавирус покажет негативный результат
- Тест нужно будет сделать после пересечения контрольно-пропускных пунктов, обеспечить наличие которых должны Донецкая, Луганская и Херсонская областные администрации
- Тестирование на COVID-19 можно будет пройти как методом ПЦР, так и при помощи экспресс-теста, определяющего антиген коронавируса
Читайте такжеКабмин изменил процедуру тестирования на COVID-19 для выезжающих из Крыма и Донбасса
Карантин в Украине
- На территории Украины с 8 по 24 января действуют усиленные противоэпидемиологические мероприятия, направленные на предотвращение начала второй волны COVID-19 в стране и предупреждение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников.
- Все пассажирские перевозки, включая международное сообщение, останавливать не будут. Водители смогут перевозить пассажиров исходя из количества мест для сидения. Перед тем, как поехать за границу, следует заранее узнать правила пересечения границы той страны, куда осуществляется поездка.
- В Укрзализныце предупредили о том, что график курсирования поездов из-за локдауна в Украине не изменится, однако пассажирам следует помнить о соблюдении профилактических мер.
Автор: Андрей Ганжа