Эпидемия COVID-19: Украина обновила правила въезда для жителей Крыма и Донбасса

После въезда Украину жителям оккупированных Крыма и Донбасса нужно будет сделать тест на COVID-19 / dpsu.gov.ua

Правительство Украины приняло решение об отмене правила об обязательной самоизоляции для людей, которые прибывают на подконтрольные официальному Киеву территории с оккупированного Крыма и захваченных районов Донбасса. Таким категориям лиц не нужно отправляться на самообсервацию в случае получения отрицательного теста на COVID-19.

В постановлении Кабинета министров №9 от 5 января указано, что лица, прибывшие с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, могут избежать обязательной самоизоляции в случае получения негативного теста на коронавирус.

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Лица, прибывшие на подконтрольные Киеву территории из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, могут не отправляться на обязательную самоизоляцию в том случае, если их тест на коронавирус покажет негативный результат

Тест нужно будет сделать после пересечения контрольно-пропускных пунктов, обеспечить наличие которых должны Донецкая, Луганская и Херсонская областные администрации

Тестирование на COVID-19 можно будет пройти как методом ПЦР, так и при помощи экспресс-теста, определяющего антиген коронавируса

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