Эпидемия коронавируса в Украине: Комаровский сказал, от чего нельзя отказываться

Во время эпидемии не стоит стоять на улице в очереди за пивом, но нужно прогуливаться, посоветовал медик.
Украинский педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что эпидемия коронавируса COVID-19 не является причиной для ограничений прогулок.
Ограничение прогулок – это неправильно, поделился врач на своей странице в Instagram.
Медик отметил, что длительные прогулки на свежем воздухе полезны, главное – не находиться в толпе.
"Однозначно – ограничивать прогулки не стоит, это неправильно. Но я все же надеюсь, что вы понимаете элементарные вещи: прогулка – это не стоять на улице в очереди за пивом, прогулка – это гулять на свежем воздухе, двигаться…", – поделился Комаровский.
- Напомним, эпидемия коронавируса в Украине началась в марте 2020 года, с 11 числа этого месяца ввели карантин.
- Во время карантина в частности нужно носить маски в общественных местах и придерживаться дистанции в 1,5 метра.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в нашей стране с 8 января до 24 числа действует более жесткий карантин – локдаун 2021.
Автор: Екатерина Присяжнюк