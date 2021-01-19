Эпидемия коронавируса в Украине: Комаровский сказал, от чего нельзя отказываться

Во время эпидемии коронавируса не нужно отказываться от прогулок, поделился Евгений Комаровский / УНИАН

Украинский педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что эпидемия коронавируса COVID-19 не является причиной для ограничений прогулок.

Ограничение прогулок – это неправильно, поделился врач на своей странице в Instagram.

Медик отметил, что длительные прогулки на свежем воздухе полезны, главное – не находиться в толпе.

"Однозначно – ограничивать прогулки не стоит, это неправильно. Но я все же надеюсь, что вы понимаете элементарные вещи: прогулка – это не стоять на улице в очереди за пивом, прогулка – это гулять на свежем воздухе, двигаться…", – поделился Комаровский.