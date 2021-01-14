Эпидемия коронавируса в Украине утихнет: вирусолог назвала сроки

COVID-19 может стать обычным респираторным вирусом, считает врач.
Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. Громашевского – вирусолог Алла Мироненко, спрогнозировала, что в Украине эпидемия коронавируса COVID-19 утихнет к лету.
В нашей стране заболеваемость коронавирусом может снизиться раньше апреля, публикует прогноз медика Факты.
Собеседница надеется, что к осени COVID-19 станет обычным респираторным вирусом (такие вирусы передаются через воздух).
"Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет…", – заявила врач.
- Ранее глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин говорил Главреду, что при некоторых условиях COVID-19 в Украине угомонится к лету 2022 года.
- По его словам, для того, чтобы побороть коронавирус, в нашей стране нужно провести широкомасштабную вакцинацию.
- Заместитель главы Минздрава Максима Степанова Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует в феврале 2021 года.
Борьба с распространением коронавируса в Украине – что нужно знать
В марте 2020 года в мире из-за COVID-19 была объявлена пандемия. С 11 числа в нашей стране ввели карантин. Сначала ограничительные меры были жесткими, а позже их смягчили.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине с 8 января по 24 число включительно карантин был ужесточен.