Эпидемия коронавируса в Украине утихнет: вирусолог назвала сроки

Эпидемия COVID-19 в украинском государстве может утихнуть к лету, спрогнозировала Алла Мироненко / УНИАН

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. Громашевского – вирусолог Алла Мироненко, спрогнозировала, что в Украине эпидемия коронавируса COVID-19 утихнет к лету.

В нашей стране заболеваемость коронавирусом может снизиться раньше апреля, публикует прогноз медика Факты.

Собеседница надеется, что к осени COVID-19 станет обычным респираторным вирусом (такие вирусы передаются через воздух).

"Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет…", – заявила врач.

Ранее глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин говорил Главреду , что при некоторых условиях COVID-19 в Украине угомонится к лету 2022 года.

, что при некоторых условиях COVID-19 в Украине угомонится к лету 2022 года. По его словам, для того, чтобы побороть коронавирус, в нашей стране нужно провести широкомасштабную вакцинацию.

Заместитель главы Минздрава Максима Степанова Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует в феврале 2021 года.

Борьба с распространением коронавируса в Украине – что нужно знать

В марте 2020 года в мире из-за COVID-19 была объявлена пандемия. С 11 числа в нашей стране ввели карантин. Сначала ограничительные меры были жесткими, а позже их смягчили.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине с 8 января по 24 число включительно карантин был ужесточен.