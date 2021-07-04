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Эпидемия может накрыть Украину за ночь: Голубовская предупредила об опасности коронавируса Дельта

4 июля 2021, 10:48

Врач обратила внимание на то, что "Дельта"-штам коронавируса чрезвычайно быстро распространяется.

Голубовская
Голубовская считает, что коронавирус "Дельта" может накрыть Украину за ночь / УНИАН

Пока нет ни одной причины говорить о том, что опасный индийский штамм коронавируса "Дельта" обойдет Украину, заявила ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская. Она отметила, что уже сейчас нужно готовить клинические базы.

"Сейчас нас напрягает действительно, когда "Дельта"-штам этот придет — я не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы, — поэтому я и говорю, что сейчас тем, кто не имеет иммунитета, лучше воспользоваться ситуацией и вакцинироваться, потому что, когда люди прививаются в период быстрого роста и огромного количества заболевших, — они себя подвергают дополнительному риску заражения", — пояснила медик.

Голубовская подчеркнула, что Украину может накрыть волной эпидемии всего за ночь.

"Это значит, что нужно готовить клинические базы, потому что вы помните, как все быстро развивается. С сегодня на завтра — некогда думать. Сейчас все хорошо, а буквально за ночь, грубо говоря, может накрыть", - предупредила врач.

Она обратила внимание на то, что "Дельта"-штам быстро распространяется.

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"В инфекционной патологии важный прогноз, который должен быть всеобъемлющим. Пусть он лучше не сбудется, но рассматриваются различные сценарии, как в противодействии, так и в лечении в новом каком-то, если что-то возникнет. Я вам приведу такой пример: все штаммы коронавируса — вы знаете, CDC, американцы разделили на: штаммы, вызывающие интерес — это те штаммы, которые периодически возникают, их много циркулирует, но они не вызывают ни тяжелые формы, ни распространяются быстрее, чем другие штаммы. Потом — штаммы, вызывающие беспокойство — так, 15 июня этого года CDC внесло "Дельта"-штам, за которым они наблюдали полтора месяца, в список штаммов, вызывающих беспокойство. Это штаммы, которые ускользают от иммунитета, как вакцинального, так и природного, и гораздо интенсивнее передаются", - объяснила Голубовская.

Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
  • По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

Дельта Ольга Голубовская коронавирус в Украине
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