Ермак рассказал, где Украина возьмет вакцину от COVID-19

Украинское правительство работает над тем, чтобы получить вакцину от коронавируса в ближайшее время.
Сейчас идут переговоры о поставках со всеми производителями вакцин от COVID-19 – кроме России, рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Правительство Украины работает над тем, чтобы получить вакцину от коронавируса как можно скорее, добавил он.
Ранее сообщалось, что Минздрав потратит миллионы на коронавирусные лекарства, против которых выступают в ВОЗ. В ВОЗ уже заявили, что данные 125 миллионов гривен лучше направить на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов.
Согласно свежей статистике по состоянию на утро 28 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 030 374 человека. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4385 украинцев - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- В Минздраве 11 декабря сделали заявление, согласно которому вакцинация от COVID-19 в Украине должна стартовать ориентировочно с марта 2021 года. Все зависит от того, когда конкретно государству удастся получить препарат.
- В свободной продаже вакцина против коронавирусной инфекции появится, скорее всего, не раньше осени следующего года.
- Врач сбила эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины. Каждый больной с тяжелейшей формой коронавируса требует огромного человеческого ресурса, отметила врач.
Автор: Диана Беловодская