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Ермак рассказал, где Украина возьмет вакцину от COVID-19

28 декабря 2020, 15:55

Украинское правительство работает над тем, чтобы получить вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Вакцина от коронавируса - Украина определилась с поставщиками
Вакцина от коронавируса - Украина определилась с поставщиками / Reuters

Сейчас идут переговоры о поставках со всеми производителями вакцин от COVID-19 – кроме России, рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Правительство Украины работает над тем, чтобы получить вакцину от коронавируса как можно скорее, добавил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав потратит миллионы на коронавирусные лекарства, против которых выступают в ВОЗ. В ВОЗ уже заявили, что данные 125 миллионов гривен лучше направить на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов.

Согласно свежей статистике по состоянию на утро 28 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 030 374 человека. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4385 украинцев - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября.

Вакцинация от коронавируса в Украине

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