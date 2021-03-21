ЕС пытались обмануть с вакцинами от коронавируса на миллиарды евро

Мошенники подделали документы, чтобы продать Евросоюзу около одного миллиарда доз вакцины от коронавируса / Reuters

Преступники пытались обманным путем продать государствам Евросоюза несуществующие вакцины от коронавируса на сумму в 16 миллиардов евро. Организованная преступная группировка грамотно составила документы, которые выглядели, как настоящие, сказал генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Вилле Итяля, сообщает Yle.

По его словам, среди государств, которым предлагали такие препараты, была и Финляндия. Несмотря на грамотно составленную мошенниками документацию, никаких вакцин в реальности нет. Мошенники предлагали поставить Европе около миллиарда доз вакцин от коронавируса.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - поясняет Итяля.Читайте такжеСкандал из-за Спутника V: в Словакии глава Минздрава ушел в отставку

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