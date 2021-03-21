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ЕС пытались обмануть с вакцинами от коронавируса на миллиарды евро

21 марта 2021, 19:29
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Злоумышленники пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины от COVID-19 на сумму в 16 млрд евро.

Евросоюз
Мошенники подделали документы, чтобы продать Евросоюзу около одного миллиарда доз вакцины от коронавируса / Reuters

Преступники пытались обманным путем продать государствам Евросоюза несуществующие вакцины от коронавируса на сумму в 16 миллиардов евро. Организованная преступная группировка грамотно составила документы, которые выглядели, как настоящие, сказал генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Вилле Итяля, сообщает Yle.

По его словам, среди государств, которым предлагали такие препараты, была и Финляндия. Несмотря на грамотно составленную мошенниками документацию, никаких вакцин в реальности нет. Мошенники предлагали поставить Европе около миллиарда доз вакцин от коронавируса.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - поясняет Итяля.Читайте такжеСкандал из-за Спутника V: в Словакии глава Минздрава ушел в отставку

Вакцинация от COVID-19 в Евросоюзе

  • Прививочная кампания в странах Европейского Союза стартовала 27 декабря прошлого года. Процедуру вакцинации прошли более 18 миллионов человек. Изначально европейцы вакцинировались тремя препаратами – Pfizer, Astra Zeneca и Moderna. 11 марта Европейское агентство лекарственных средств одобрило еще одну вакцину – Johnson & Johnson.
  • Ряд европейских государств ранее приостановили вакцинацию препаратом Astra Zeneca из-за того, что в Европе были зафиксированы случаи смерти людей от тромбоза после вакцинации препаратом. Власти не утверждали, что причиной смерти вакцинированных стало действие препарата Astra Zeneca.
  • 18 марта в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что регулятор считает вакцину Astra Zeneca безопасной и не обнаружил связи между препаратом и случаями тромбоза у вакцинированных. После этого Франция, Италия, Литва, Испания, Португалия, Нидерланды, Германия и Кипр возобновили вакцинацию англо-шведской вакциной Astra Zeneca.

Евросоюз вакцина от коронавируса
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