ЕС откроет границы для туристов: кому из вакцинированных от COVID-19 повезет

В EMA одобрили вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson / Фото Reuters

Уже летом 2021 года Евросоюз может открыть въезд для туристов, которые получили прививку от коронавируса вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она не раскрыла сроки открытия границ Европейского союза и детали того, как будет восстанавливаться туризм, передает New York Times.

"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, в частности, смогут побывать в ЕС путешественники из США.

"Американцы, как я предполагаю, используют вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это позволит обеспечить свободное передвижение и поездки в Европейский Союз", - отметила фон дер Ляйен.

Читайте такжеВ Минздраве поведали, кому запрещено колоть вакцину от COVID-19При этом, несмотря на то, что ЕС будет рекомендовать въезд для американцев, государства-члены все еще могут сохранить более строгие карантинные правила, включая самоизоляцию.

"Возобновление поездок будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в США, как, надеюсь, и в Европейском союзе", - заявила фон дер Ляйен, не назвав при этом более конкретных сроков.

Как известно на данный момент, Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило три вакцины от коронавируса - это Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Эти препараты используют в США в рамках кампании по вакцинации от COVID-19. Пока что около 42% американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса, а 28,5% полностью вакцинированы.

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