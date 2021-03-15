ЕС присматривается к российской вакцине от коронавируса - Reuters / Пресс-служба Минздрава России

Правительства стран Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины Спутник V. Возможность закупки данного препарата обсуждается на фоне задержек с поставками других вакцин в ЕС.

Как сообщает Reuters со ссылкой на политические и дипломатические источники в ЕС, для начала процесса потребуются запросы от четырех стран Европейского Союза. Отмечается, что Венгрия и Словакия уже купили российскую вакцину, Чешская Республика заинтересована в покупке. Официальный представитель ЕС заявил, что Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутник V".

Брюссель критиковали за медленное развертывание вакцинации в то время, когда бывший член блока Великобритания ослабляет ограничения, поскольку программа вакцинации там набирает обороты. Италия усиливает изоляцию, больницы в районе Парижа близки к переполнению, а Германия предупредила о третьей волне.

ЕС подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. На данный момент он одобрил четыре вакцины, но сбои в производстве замедлили его кампанию по вакцинации, и некоторые государства-члены ищут свои собственные решения.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев ЕС выражал сомнения относительно Sputnik V, ссылаясь на отсутствие данных и называя вакцину инструментом внешней политики Кремля.

17 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставила под сомнение причины, по которым Россия экспортирует миллионы доз, несмотря на медленное внедрение вакцины в домашних условиях, где, согласно общедоступным данным, вакцинировано меньше людей, чем в ЕС.

Еще на прошлой неделе Шарль Мишель, который председательствует на саммитах лидеров ЕС, снова поставил под сомнение мотивы России для продвижения Sputnik V.

"Мы не должны позволить, чтобы Китай и Россия вводили нас в заблуждение, оба режима с менее желательными ценностями, чем наш, поскольку они организуют весьма ограниченные, но широко освещаемые операции по поставке вакцин другим", - сказал он, и добавил, что "Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях".

Официальной реакции из Москвы и Пекина на комментарии Мишеля не последовало, хотя Россия ранее обвиняла ЕС в политизации вопроса о вакцинах от COVID-19.

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