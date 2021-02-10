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Польша перепродаст Украине вакцину от коронавируса, от которой отказались в ЮАР

10 февраля 2021, 17:05
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Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca Украине.

коронавирус, вакцина
ЕС разрешил Польше перепродать Украине вакцину AstraZeneca / Фото Reuters

Евросоюз разрешил Польше провести процедуру перепродажи Украине вакцины от коронавируса. Речь идет о 1,2 миллиона доз препарата шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллионов доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину", - сказал Домбровскис во время брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Он отметил, что соглашение по поставкам вакцины AstraZeneca позволяет Евросоюзу перепродавать дозы третьим странам на бесприбыльной основе.

Отметим, AstraZeneca – это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после американских Pfizer и Moderna. Эффективность AstraZeneca также уступает американским вакцинам – в среднем 70% против 95%.

При этом у AstraZeneca, в отличие от американских конкурентов, есть неоспоримый плюс – ее цена, 5 евро за две дозы, необходимых для иммунизации, против более 30 евро соответственно. Вероятно, именно это "преимущество" и стало ключевым в вопросе закупки вакцины для Украины. Тем не менее, именно AstraZeneca в последнее время вызвала очень много вопросов на Западе.

Проблемы возникли у пожилых людей, которые находятся в группе риска. Так, несколько дней назад немецкие СМИ сообщали, что у этой категории граждан эффективность британской вакцины от ковида составляет лишь 8%.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

Евросоюз Денис Шмыгаль вакцина от коронавируса
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