Еще больше новых больных: коронавирус в Украине снова ускорился

Выздоровели от коронавируса еще 16 тыс. украинцев / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 14 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 562 жителей страны. В том числе заболели 336 детей и 216 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 195 человек; летальных случаев - 287, выздоровели 15 958 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 13 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 143 448 человек;

выздоровели - 1 832 601 человек;

летальных исходов - 47 620;

проведено ПЦР-тестов - 9 790 291.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 14 мая

За последние сутки в Киеве выявили 681 случай заражения коронавирусом, умерли 22 человека, выздоровели 848 пациентов.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 201 209 человек, умерли - 4 905, вылечились - 130 961.

Коронавирус в Киеве - статистика 13 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

21 587 человек привиты против COVID-19 за сутки 13 мая 2021 в Украине.

918 164 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8 358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 681 случай / 2249 прививок;

Винницкая область - 126 случаев / 554 прививки;

Волынская область - 228 случаев / 884 прививки;

Днепропетровская область - 487 случаев / 1222 прививки;

Донецкая область - 445 случаев / 1244 прививки;

Житомирская область - 211 случаев / 989 прививок;

Закарпатская - 105 случаев / 1337 прививок;

Запорожская область - 301 случай / 705 прививок;

Ивано-Франковская область - 186 случаев / 1339 прививок;

Киевская область - 301 случай / 944 прививки;

Кировоградская область - 127 случаев / 314 прививок;

Луганская область - 186 случаев / 557 прививок;

Львовская область - 350 случаев / 1384 прививки;

Николаевская область - 285 случаев / 471 прививки;

Одесская область - 368 случаев / 984 прививки;

Полтавская область - 325 случаев / 926 прививок;

Ровенская область - 357 случаев / 944 прививки;

Сумская область - 249 случаев / 422 прививки;

Тернопольская область - 200 случаев / 896 прививок;

Харьковская область - 665 случаев / 649 прививок;

Херсонская область - 250 случаев / 34 прививки;

Хмельницкая область - 334 случая / 1037 прививок;

Черкасская область - 449 случаев / 468 прививок;

Черновицкая область - 95 случаев / 478 прививок;

Черниговская область - 251 случай / 556 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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