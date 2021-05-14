Еще больше новых больных: коронавирус в Украине снова ускорился

Киев лидирует по числу поставленных диагнозов. В целом, по Украине выявили еще более 7,5 тыс. зараженных. Это почти на 800 больше, чем днем ранее.
По состоянию на утро пятницы, 14 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 562 жителей страны. В том числе заболели 336 детей и 216 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 2 195 человек; летальных случаев - 287, выздоровели 15 958 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 143 448 человек;
- выздоровели - 1 832 601 человек;
- летальных исходов - 47 620;
- проведено ПЦР-тестов - 9 790 291.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 14 мая
За последние сутки в Киеве выявили 681 случай заражения коронавирусом, умерли 22 человека, выздоровели 848 пациентов.
Всего в столице с начала эпидемии заболели 201 209 человек, умерли - 4 905, вылечились - 130 961.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
21 587 человек привиты против COVID-19 за сутки 13 мая 2021 в Украине.
918 164 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8 358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 681 случай / 2249 прививок;
- Винницкая область - 126 случаев / 554 прививки;
- Волынская область - 228 случаев / 884 прививки;
- Днепропетровская область - 487 случаев / 1222 прививки;
- Донецкая область - 445 случаев / 1244 прививки;
- Житомирская область - 211 случаев / 989 прививок;
- Закарпатская - 105 случаев / 1337 прививок;
- Запорожская область - 301 случай / 705 прививок;
- Ивано-Франковская область - 186 случаев / 1339 прививок;
- Киевская область - 301 случай / 944 прививки;
- Кировоградская область - 127 случаев / 314 прививок;
- Луганская область - 186 случаев / 557 прививок;
- Львовская область - 350 случаев / 1384 прививки;
- Николаевская область - 285 случаев / 471 прививки;
- Одесская область - 368 случаев / 984 прививки;
- Полтавская область - 325 случаев / 926 прививок;
- Ровенская область - 357 случаев / 944 прививки;
- Сумская область - 249 случаев / 422 прививки;
- Тернопольская область - 200 случаев / 896 прививок;
- Харьковская область - 665 случаев / 649 прививок;
- Херсонская область - 250 случаев / 34 прививки;
- Хмельницкая область - 334 случая / 1037 прививок;
- Черкасская область - 449 случаев / 468 прививок;
- Черновицкая область - 95 случаев / 478 прививок;
- Черниговская область - 251 случай / 556 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- В Украине по состоянию на четверг, 13 мая, не было оранжевых зон карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Оранжевая зона карантина исчезла, после того, как ее покинули Черкасская и Николаевская области. Теперь вся страна находится в желтой карантинной зоне.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
- 11 мая глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано. По его словам, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. При этом к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм.
- Глава Минздрава Максим Степанов озвучил среднюю стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, которую приобрела Украина. По его словам, одна доза вакцины в среднем обходится государству в 7,52 доллара.