Еще чуть-чуть: Минздрав озвучил даты приезда вакцины от COVID-19 в Украину

Когда начнется вакцинация от коронавируса в Украине - ответ МОЗ / Reuters

Украина получит первую партию вакцин от коронавируса через две недели, то есть уже в середине февраля.

И в этом же месяце в стране стартует вакцинация от коронавируса, заверил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко на брифинге.

"Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках "первой волны распределения", – заявил Иващенко.

По его словам, уже есть официальное подтверждение, что Украина получит 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer/BionTech.

"Поставка данных вакцин начнется в Украине через две недели", – повторил Иващенко.

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