Еще чуть-чуть: Минздрав озвучил даты приезда вакцины от COVID-19 в Украину

Вакцины прибудут в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.
Украина получит первую партию вакцин от коронавируса через две недели, то есть уже в середине февраля.
И в этом же месяце в стране стартует вакцинация от коронавируса, заверил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко на брифинге.
"Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках "первой волны распределения", – заявил Иващенко.
По его словам, уже есть официальное подтверждение, что Украина получит 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer/BionTech.
"Поставка данных вакцин начнется в Украине через две недели", – повторил Иващенко.
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Вакцинация в Украине: новости
- Ранее Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19. Условия вакцинации подтвердили тот факт, что Украина не является равным партнером для стран Запада.
- 29 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля.
- Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19. Ситуация с новыми штаммами COVID-19 продолжает оставаться сложной.
Автор: Диана Беловодская