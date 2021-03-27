Еще две области Украины попали в красную зону карантина

Уже 13 регионов Украины входят в красную зону карантинных ограничений.
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. По этой причине в Минздраве приняли решение расширить красную зону карантина еще на две области. Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов.
Согласно данным Минздрава, в "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области. Кроме них "красными" являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.
При этом в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.
Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
- 22 марта в Украине был изменен порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут самостоятельно принимать решение о работе транспорта.
Автор: Адриана Бубновская