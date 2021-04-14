Еще двум областям Украины светит оказаться в "красной" зоне

Минздрав обновил карантинные зоны. В Донецкой и Черкасской областях превышены два показателя по COVID-19.
Еще две области Украины - Черкасская и Донецкая - соответствуют попаданию в "красную" зону карантина. В течение более трех дней в этих регионах превышены два показателя COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения в среду, 14 апреля.
Так, в Донецкой области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования - за последние три дня этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22% при норме 20%. Также превышен показатель госпитализаций - 73,9, 75,5 и 76,1 при норме 60.
Эти же показатели превышены и в Черкасской области - 22,9%, 25% и 23,2%, а также 92,3, 91,8 и 89,7 соответственно.
Согласно разъяснениям Минздрава, "красный" уровень устанавливается, если в регионе на протяжении трех дней подряд превышены два и более показателя по COVID-19.
Читайте такжеРадуцкий сообщил хорошие новости о ситуации с COVID-19 в УкраинеНа данный момент в "красной" зоне карантина находятся 12 регионов: это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Больше всего превышена норма в Хмельницкой области — 129,1. Высокие показатели в Черниговской — 98,8; Житомирской — 97,4; Сумской — 94,4; Николаевской областях — 94,1, а также в Киеве — 93,8.
В "оранжевой" зоне находятся 10 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В "желтой" зоне уже три области: Херсонская, Ивано-Франковская и Закарпатская.
"Зеленых" зон в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро среды, 14 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 553 жителей страны. В том числе заболели 612 детей и 412 медработников.
- За минувшие 24 часа госпитализированы 5 063 человека; летальных случаев - 467, выздоровели - 12 384 человека.
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