Еще двум областям Украины светит оказаться в "красной" зоне

В Донецкой и Черкасской областях превышены два показателя по COVID-19/ Фото Reuters

Еще две области Украины - Черкасская и Донецкая - соответствуют попаданию в "красную" зону карантина. В течение более трех дней в этих регионах превышены два показателя COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения в среду, 14 апреля.

Так, в Донецкой области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования - за последние три дня этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22% при норме 20%. Также превышен показатель госпитализаций - 73,9, 75,5 и 76,1 при норме 60.

Эти же показатели превышены и в Черкасской области - 22,9%, 25% и 23,2%, а также 92,3, 91,8 и 89,7 соответственно.

Согласно разъяснениям Минздрава, "красный" уровень устанавливается, если в регионе на протяжении трех дней подряд превышены два и более показателя по COVID-19.

Читайте такжеРадуцкий сообщил хорошие новости о ситуации с COVID-19 в УкраинеНа данный момент в "красной" зоне карантина находятся 12 регионов: это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Больше всего превышена норма в Хмельницкой области — 129,1. Высокие показатели в Черниговской — 98,8; Житомирской — 97,4; Сумской — 94,4; Николаевской областях — 94,1, а также в Киеве — 93,8.

В "оранжевой" зоне находятся 10 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "желтой" зоне уже три области: Херсонская, Ивано-Франковская и Закарпатская.

"Зеленых" зон в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Минздрав обновил карантинные зоны / moz.gov.ua

Коронавирус и карантин в Украине - последние новости: