Еще один регион Украины выйдет из "красной" зоны карантина

На Закарпатье отменяют "красную" зону карантина / УНИАН

С воскресенья, 11 апреля, "красный" уровень эпидемической опасности в Закарпатской области будет отменен, а регион отнесут к "желтой" зоне карантина.

Соответствующее решение на внеочередном заседании приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что Закарпатье находилось в "красной" зоне с 5 марта.

Зоны карантина в Украине

10 апреля Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. Долгое время "желтой" была только Херсонская область. Теперь к ней добавилось еще и Прикарпатье.

Строгие ограничения продолжают действовать в 12 "красных" регионах — это Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

"Оранжевая" зона насчитывает 11 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

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