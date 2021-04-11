Еще один регион Украины выйдет из "красной" зоны карантина

На территории Закарпатской области с 11 апреля начнут действовать ограничения "желтой" зоны.
С воскресенья, 11 апреля, "красный" уровень эпидемической опасности в Закарпатской области будет отменен, а регион отнесут к "желтой" зоне карантина.
Соответствующее решение на внеочередном заседании приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
"По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
Отметим, что Закарпатье находилось в "красной" зоне с 5 марта.
Зоны карантина в Украине
10 апреля Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. Долгое время "желтой" была только Херсонская область. Теперь к ней добавилось еще и Прикарпатье.
Строгие ограничения продолжают действовать в 12 "красных" регионах — это Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
"Оранжевая" зона насчитывает 11 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.
"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро субботы, 10 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 17 463 жителей страны.
- Столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине. Кроме того, в Киеве установлен смертельный антирекорд.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости принятия кардинальных шагов из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Украине. По его словам, необходимо объявить национальный локдаун.
- Ранее Кличко рассказал, когда в Киеве могут еще больше усилить карантин. Он отметил, что киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.