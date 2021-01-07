Еще один украинский мэр умер от коронавируса

Владимир Гаразд умер от коронавируса / Фото: zaxid.net

Мэр города Долина в Ивано-Франковской области Владимир Гаразд умер от коронавируса.

Его не стало вечером накануне Рождества. Об этом в четверг, 7 января, сообщила пресс-служба Долинского горсовета.

"С глубокой скорбью сообщаем, что в тихий час Сочельника, 6 января 2021 года Божьего, скончался многолетний мэр города Долины Владимир Гаразд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он долго и мужественно боролся с болезнью.

Похороны мэра состоятся в понедельник, 8 января.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у Владимира Гаразда 18 декабря. С 25 декабря он находился в реанимации.

Владимир Гаразд - украинский общественно-политический деятель, в 2006-2020 годах был городским головой Долины (Ивано-Франковская область), с 2007 по 2019 год - президент ассоциации Энергоэффективные города Украины.

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