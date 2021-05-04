Житомирская область покидает красную карантинную зону

Государственная комиссия решила отменить с 5 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории одного региона.
Ситуация с коронавирусом в Житомирской области улучшилась, поэтому с 5 мая регион выходит из красной зоны карантина, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов в своем Telegram во вторник, 4 мая.
Отметим, за минувшие сутки в Житомирской области обнаружили всего 26 случаев заражения коронавирусом, 2 мая было обнаружено 135 случаев, а 1 мая - 193 случая.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине за сутки 3 мая выявили у 2472 жителей страны. За минувшие 24 часа госпитализированы 1325 человек; летальных случаев - 166, выздоровели 7815 человек.
- В Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения в субботу, 1 мая. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
- Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него, заявила Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.