Житомирская область покидает красную карантинную зону

Уже завтра в Житомирской области ослабят карантин / УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Житомирской области улучшилась, поэтому с 5 мая регион выходит из красной зоны карантина, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов в своем Telegram во вторник, 4 мая.

Отметим, за минувшие сутки в Житомирской области обнаружили всего 26 случаев заражения коронавирусом, 2 мая было обнаружено 135 случаев, а 1 мая - 193 случая.

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