Еще одна область Украины вырвалась из красной зоны карантина

В Украине изменили состав карантинных зон / УНИАН

По состоянию на понедельник, 12 апреля, в Украине еще одна область пополнила число регионов, относящихся к "желтой" зоне карантинных ограничений.

Соответствующие изменения зафиксированы в опубликованных Министерством здравоохранения обновленных данных карантинных зон в Украине.

Отметим, что с сегодняшнего дня, наряду с Херсонской областью и Ивано-Франковской областью, Закарпатская область попала в "желтую" зону карантина.

"Красная" зона карантина:

город Киев;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область;

В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавируса: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: сегодня — 128,9. Также высокие показатели в "красных" Житомирской — 101,0; Николаевской области — 98,7; Черниговской — 99,1, а также в Киеве — 97,6.

"Оранжевая" зона карантина:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черкасская область;

"Желтая" зона карантина:

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Херсонская область.

"Зеленая" зона карантина:

Регионов в этой зоне Украине нет с начала адаптивного карантина.

/ moz.gov.ua

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в ближайшее время Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области выйдут из "красной" зоны карантинных ограничений и окажутся в "желтой" зоне.

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