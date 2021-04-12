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Еще одна область Украины вырвалась из красной зоны карантина

12 апреля 2021, 11:04
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Закарпатская область попала в "желтую" зону карантина.

Карантин ослабили еще в одной области Украины
В Украине изменили состав карантинных зон / УНИАН

По состоянию на понедельник, 12 апреля, в Украине еще одна область пополнила число регионов, относящихся к "желтой" зоне карантинных ограничений.

Соответствующие изменения зафиксированы в опубликованных Министерством здравоохранения обновленных данных карантинных зон в Украине.

Отметим, что с сегодняшнего дня, наряду с Херсонской областью и Ивано-Франковской областью, Закарпатская область попала в "желтую" зону карантина.

"Красная" зона карантина:

  • город Киев;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область;

В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавируса: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: сегодня — 128,9. Также высокие показатели в "красных" Житомирской — 101,0; Николаевской области — 98,7; Черниговской — 99,1, а также в Киеве — 97,6.

"Оранжевая" зона карантина:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Черкасская область;

"Желтая" зона карантина:

  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Херсонская область.

"Зеленая" зона карантина:

Регионов в этой зоне Украине нет с начала адаптивного карантина.

/ moz.gov.ua

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в ближайшее время Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области выйдут из "красной" зоны карантинных ограничений и окажутся в "желтой" зоне.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине выявлено 7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 5 355 человек.
  • В том числе, заболели 355 детей и 119 медработников.За минувшие сутки зафиксировано 287 летальных случаев. Госпитализированы 2 770 человек.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), Киевской (477) областях и в городе Киеве (537).
  • За все время пандемии в Украине заболели 1 861 105 человек, выздоровели – 1 416 215, умерли – 37 301.
Минздрав коронавирус в Украине COVID-19 карантин в Украине
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