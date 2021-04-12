Еще одна область Украины вырвалась из красной зоны карантина

Закарпатская область попала в "желтую" зону карантина.
По состоянию на понедельник, 12 апреля, в Украине еще одна область пополнила число регионов, относящихся к "желтой" зоне карантинных ограничений.
Соответствующие изменения зафиксированы в опубликованных Министерством здравоохранения обновленных данных карантинных зон в Украине.
Отметим, что с сегодняшнего дня, наряду с Херсонской областью и Ивано-Франковской областью, Закарпатская область попала в "желтую" зону карантина.
"Красная" зона карантина:
- город Киев;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область;
В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавируса: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: сегодня — 128,9. Также высокие показатели в "красных" Житомирской — 101,0; Николаевской области — 98,7; Черниговской — 99,1, а также в Киеве — 97,6.
"Оранжевая" зона карантина:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область;
"Желтая" зона карантина:
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Херсонская область.
"Зеленая" зона карантина:
Регионов в этой зоне Украине нет с начала адаптивного карантина.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в ближайшее время Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области выйдут из "красной" зоны карантинных ограничений и окажутся в "желтой" зоне.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине выявлено 7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 5 355 человек.
- В том числе, заболели 355 детей и 119 медработников.За минувшие сутки зафиксировано 287 летальных случаев. Госпитализированы 2 770 человек.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), Киевской (477) областях и в городе Киеве (537).
- За все время пандемии в Украине заболели 1 861 105 человек, выздоровели – 1 416 215, умерли – 37 301.