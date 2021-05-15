Черкасская область снова вернулась в оранжевую зону карантина

Черкасская область вернулась в оранжевую зону карантина / Reuters

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Из-за ухудшения ситуации Черкасская область 14 мая снова попала в оранжевую зону карантина – там был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Согласно обновленным данным Минздрава, в Черкасской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8% при норме не более 20%.

Таким образом, регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время снова достиг показателей оранжевой зоны.

При этом в Николаевской области за сутки 14 мая коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%, поэтому из оранжевой зоны Николаевская область перешла в желтую.

Читайте такжеКогда в Украине отменят карантин: названо условиеСейчас девять регионов уже отвечают зеленой зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Зоны карантина в Украине / Минздрав

В "оранжевой" зоне запрещены:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых изменений в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. и не более 100 человек;

ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.

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