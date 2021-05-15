Черкасская область снова вернулась в оранжевую зону карантина

Регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время снова достиг показателей оранжевой зоны.
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Из-за ухудшения ситуации Черкасская область 14 мая снова попала в оранжевую зону карантина – там был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.
Согласно обновленным данным Минздрава, в Черкасской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8% при норме не более 20%.
Таким образом, регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время снова достиг показателей оранжевой зоны.
При этом в Николаевской области за сутки 14 мая коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%, поэтому из оранжевой зоны Николаевская область перешла в желтую.
Читайте такжеКогда в Украине отменят карантин: названо условиеСейчас девять регионов уже отвечают зеленой зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.
В "оранжевой" зоне запрещены:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря;
- ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. и не более 100 человек;
- ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине за сутки 14 мая выявили у 6796 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 2197 человек, жертв – 322.
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.