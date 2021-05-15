УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Черкасская область снова вернулась в оранжевую зону карантина

15 мая 2021, 12:58
Прослушать новость
Остановить

Регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время снова достиг показателей оранжевой зоны.

карантин,маска
Черкасская область вернулась в оранжевую зону карантина / Reuters

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Из-за ухудшения ситуации Черкасская область 14 мая снова попала в оранжевую зону карантина – там был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Согласно обновленным данным Минздрава, в Черкасской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8% при норме не более 20%.

Таким образом, регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время снова достиг показателей оранжевой зоны.

При этом в Николаевской области за сутки 14 мая коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%, поэтому из оранжевой зоны Николаевская область перешла в желтую.

Читайте такжеКогда в Украине отменят карантин: названо условиеСейчас девять регионов уже отвечают зеленой зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Зоны карантина в Украине / Минздрав

В "оранжевой" зоне запрещены:

  • деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
  • деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • прием новых изменений в детские лагеря;
  • ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. и не более 100 человек;
  • ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине за сутки 14 мая выявили у 6796 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 2197 человек, жертв – 322.
  • В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
  • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.

Черкасская область коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Черкасская область снова вернулась в оранжевую зону карантина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названо самое опасное печенье на полках магазиновНазвано самое опасное печенье на полках магазинов Жена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фотоЖена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фото Появилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины КарольПоявилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины Кароль Какие симптомы у "нераспознанного" сердечного приступа: врач дал ответКакие симптомы у "нераспознанного" сердечного приступа: врач дал ответ Пора рыть окопы в Херсонской областиПора рыть окопы в Херсонской области

Последние новости

03:51
Кива отличился новым перлом, сравнив себя с Галилеем и Коперником
03:04
Бомба замедленного действия: названа опасность детских смесей
01:39
Гороскоп на завтра 17 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит наказание за доверчивость Видео
00:55
Поздравления с Днем жен-мироносиц: открытки и пожелания на День супруги
00:19
В США объяснили, почему Запад "проглотит" новое вторжение Путина в Украину Видео
Реклама
15 мая, суббота
23:46
Эксперт рассказала, какими будут цены на черешню и абрикосы в Украине Видео
23:11
Регулирование цен на бензин и дизель: АЗС массово приостанавливают продажу топлива Видео
22:56
Врачи назвали самый полезный весенний овощ для организма Видео
22:23
Гороскоп на 16 мая 2021 для всех знаков Зодиака: над кем навис проигрыш Видео
22:17
Ситуация в Израиле и Палестине обостряется: Байден срочно позвонил Нетаньяху Видео
22:05
В "ДНР" объявили сборы резервистов и пригрозили облавами уклонистам Видео
21:26
На Украину надвигаются сильные ливни и жара Видео
21:24
Бутусов объявил о плане побега Медведчука и предупредил об угрозах Путина Видео
20:51
Под Хмельницким отец издевался и избивал детей раскаленной кочергой до страшных ожогов Видео
20:34
В РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука Видео
20:22
У Авакова оценили сценарий военной атаки РФ на Украину в случае приговора Медведчуку Видео
20:08
Решение суда по Медведчуку - это трусость Офиса президента мнение
19:55
Доктор Комаровский назвал главный способ заражения коронавирусом Видео
19:42
Стало известно о новых планах РФ по выборам в Госдуму на Донбассе Видео
19:24
Вторая доза прививок AstraZeneca: в Минздраве назвали дату старта вакцинации Видео
Реклама
19:19
В ТКГ сделали важное заявление по обмену пленными Видео
18:51
В Азербайджане отреагировали на обращении Армении в ОДКБ Видео
18:42
Дипломат назвал главную цель РФ на Донбассе и объяснил хитрый ход Кремля Видео
18:35
Дерматолог рассказал, чем опасны дезодоранты и антиперспиранты Видео
17:57
Израиль мощным ударом уничтожил в Секторе Газа "башню прессы" Видео
17:55
Экс-глава МИД объяснил слова Путина об "анти-России" и предупредил об опасности Видео
17:42
В ОПЗЖ разразились обвинениями из-за дела Медведчука и вспомнили о Гитлере Видео
17:18
В ЕС гневно отреагировали на список недружественных стран России Видео
17:13
Путин готовит "превентивный удар": журналист оценил худший сценарий для Украины Видео
17:01
Масштабное огненное ДТП: на Хмельнитчине столкнулись три авто, много жертв Фото Видео
16:47
Вера Кекелия и Богдан Юсипчук показали съемки 5 сезона шоу ЖВЛ на 1+1
16:39
СМИ узнали о сценариях Запада в случае эскалации войны России и Украины на Донбассе Видео
16:33
Экономист рассказал, почему произошло обострение между Израилем и Палестиной Видео
16:02
Снежана Бабкина умилила трогательным семейным фото с мужем и детьми
16:00
Стало известно, когда и кому в Украине повысят пенсии Видео
15:55
"Воскресших" пчел "забыли" на складе Укрпочты: владельцы не хотят их забирать Видео
15:50
Разделась догола: в Славянске женщина открыла "пляжный сезон" прямо на улице Видео
15:46
Отставка Степанова: Ляшко отреагировал на возможность своего назначения главой Минздрава Видео
15:30
Готовим вкусную окрошку: основные ошибки приготовления, которые часто допускают хозяйки Видео
15:28
В России заявили о "доброй воле" США и переговорах с недружественными странами Видео
Реклама
15:14
В НАТО пригрозили давить на Москву и выдвинули обвинение из-за Украины Видео
15:05
Конфликт Израиля и Палестины: Тель-Авив снова бомбят, ХАМАС выдвинул ультиматум Видео
14:50
Дзидзьо впервые отреагировал на скандальные заявления бывшей жены
14:28
В МИД ответили на дерзкий пассаж Путина о превращении Украины в "антипод" России Видео
14:24
Дело против Медведчука и Козака: Венедиктова раскрыла ход расследования Видео
14:21
Зеленский сделал заявление о Евросоюзе и дал обещание украинцам Видео
13:03
Вирусолог разгромила страшилку насчет индийского штамма COVID-19: грозит ли Украине "черный грибок" Видео
13:00
В Азербайджане сделали заявление о поставках топлива из России в Украину Видео
12:58
Черкасская область снова вернулась в оранжевую зону карантина Видео
12:44
В Кабмине назвали причину, почему НАТО не может отказать Украине в ПДЧ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять