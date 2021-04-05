Хмельницкая область вводит карантинные ограничения красной зоны

В Хмельницкой области новые карантинные ограничения будут действовать с 7 по 18 апреля.
Ситуация с коронавирусом в Хмельницкой области ухудшилась. Согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 7 апреля на территории Хмельницкой области начнут действовать ограничения, определенные для красной зоны эпидемической опасности.
В Хмельницкой областной государственной администрации уточнили, что новые ограничения будут действовать с 7 по 18 апреля. В этот период на территории области запрещена:
- работа заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;
- работа магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
- работа финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
- выполнение работ по сбору и заготовке отходов;
- осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);
- прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;
- работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
- работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- 5 апреля министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что в ближайшее время в красную зону могут переместить Харьковскую и Хмельницкую области.
Автор: Адриана Бубновская