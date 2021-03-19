Еще одна страна ЕС приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в Финляндии / Фото Reuters

В Финляндии заявили о приостанавке вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

Как говорится в сообщении Национального института здравоохранения и социального развития страны, вакцинация данным препаратом не будет проводиться по меньшей мере всю следующую неделю.

Отмечается, что в Финляндии зарегистрированы два случая тромбоза церебральных вен после прививки препаратом AstraZeneca.

"В целях предосторожности THL принял решение приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока случаи заболевания не будут исследованы и не будут выявлены возможные причинно-следственные связи. Решение о приостановке вакцинирования вступает в силу немедленно", — сказано в сообщении.

В то же время Дания, Швеция и Норвегия заявили в пятницу, что им нужно больше времени, чтобы решить, использовать ли COVID-вакцину компании AstraZeneca, пишет Reuters.

"Нам нужно время, чтобы разобраться с этим", - сказал в пятницу журналистам председатель Датского органа здравоохранения Сорен Бростром.

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В настоящее время Норвегия сообщила о пяти случаях образования тромбов, кровотечений и низкого уровня тромбоцитов у вакцинированных этим препаратом. Один из пациентов умер.

Швеция также рассматривает единичные случаи образования тромбов и проблемы со свертываемостью крови среди людей, которые получили вакцину, в том числе два случая смерти. При этом власти заявили, что любая возможная связь с прививками остается неопределенной.

"Мы уже знаем, что у нас есть достаточно много людей, которые начали колебаться относительно вакцины", - заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы могли четко сообщать о том, как и почему мы продолжаем использовать (вакцину AstraZeneca)", - сказал он.

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Вакцина AstraZeneca – новости