Еще одна страна ЕС приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Финляндии зарегистрировали случи тромбоза церебральных вен после прививки препаратом AstraZeneca.
В Финляндии заявили о приостанавке вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.
Как говорится в сообщении Национального института здравоохранения и социального развития страны, вакцинация данным препаратом не будет проводиться по меньшей мере всю следующую неделю.
Отмечается, что в Финляндии зарегистрированы два случая тромбоза церебральных вен после прививки препаратом AstraZeneca.
"В целях предосторожности THL принял решение приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока случаи заболевания не будут исследованы и не будут выявлены возможные причинно-следственные связи. Решение о приостановке вакцинирования вступает в силу немедленно", — сказано в сообщении.
В то же время Дания, Швеция и Норвегия заявили в пятницу, что им нужно больше времени, чтобы решить, использовать ли COVID-вакцину компании AstraZeneca, пишет Reuters.
"Нам нужно время, чтобы разобраться с этим", - сказал в пятницу журналистам председатель Датского органа здравоохранения Сорен Бростром.
Читайте такжеСтало известно о новых проблемах с вакцинацией препаратом AstraZenecaОрганы здравоохранения во всех четырех северных странах заявили, что планируют принять решение относительно будущего использования вакцины AstraZeneca на следующей неделе.
В настоящее время Норвегия сообщила о пяти случаях образования тромбов, кровотечений и низкого уровня тромбоцитов у вакцинированных этим препаратом. Один из пациентов умер.
Швеция также рассматривает единичные случаи образования тромбов и проблемы со свертываемостью крови среди людей, которые получили вакцину, в том числе два случая смерти. При этом власти заявили, что любая возможная связь с прививками остается неопределенной.
"Мы уже знаем, что у нас есть достаточно много людей, которые начали колебаться относительно вакцины", - заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
"Чрезвычайно важно, чтобы мы могли четко сообщать о том, как и почему мы продолжаем использовать (вакцину AstraZeneca)", - сказал он.
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Вакцина AstraZeneca – новости
- 8 марта в Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- 7 марта Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Немецкая пресса писала, что в Германии в конце февраля представители приоритетных групп вакцинации (вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для лиц в возрасте до 65 лет) массово отказывались от прививок вакциной англо-шведской фармкомпании. Причиной называли низкий уровень эффективности и более высокий уровень побочных эффектов препарата AstraZeneca в сравнении с вакциной Pfizer.