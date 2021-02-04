Еще одну болезнь могут отнести к осложнениям после COVID-19

Ученые выяснили, что у 14,4% людей с тяжелой формой коронавируса развивался диабет.
Развитие сахарного диабета может стать еще одним последствием коронавируса. К такому выводу пришли ученые, однако пока что им не удалось выяснить, каким образом COVID-19 может вызвать диабет первого или второго типа и является ли он временным осложнением или постоянным заболеванием.
Врачи из китайского Уханя, с которого и началась пандемия коронавируса, фиксировали повышенный уровень содержания сахара в крови пациентов с COVID-19, напомнили американские ученые. Кроме того, недавнее исследование также показало, что у 14,4% людей с тяжелой формой COVID-19 развивался диабет, пишет The Washington Post.
Доктор Михаил Зильберминт из пригородной больницы в Бетесде (штат Мэриленд) также сообщил, что число госпитализированых больных с диабетом возросло. Если раньше медики лечили около 18 человек с диабетом в день, то сейчас таких около 30 ежедневно.
Причем многие из этих пациентов ранее не болели диабетом. У некоторых, кто имел повышенный уровень сахара в крови во время заболевания коронавирусом, нормализовалось состояние к моменту выписки из больницы. Другие вернулись домой с диагнозом полноценный диабет.
"Мы определенно наблюдаем рост числа пациентов, которым поставлен новый диагноз", – добавил Зильберминт.
Отмечается, что на данный момент ни медики, ни ученые не знают, может ли COVID-19 ускорить проблемы, которые уже развиваются у потенциальных диабетиков и действительно вызвать их без предрасположенности к такому заболеванию.
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Справка. Сахарный диабет — это хроническая болезнь, вызванная нарушением обменных процессов из-за дефицита синтеза инсулина и повышения сахара в крови.
Выделяется два типа диабета. I тип проявляется при недостаточном производстве инсулина, II тип — при невосприимчивости организма к инсулину. Также выделяется диабет беременных.
Напомним:
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