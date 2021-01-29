Еще серьезнее: ЕС вводит новую зону карантина – названы правила

Новые правила въезда в ЕС 2021 - что меняет темно-красная зона / Фото Reuters

Евросоюз вводит новую зону карантина – темно-красную. Так будут обозначаться зоны, где самый высокий уровень эпидемиологической опасности из-за ситуации с коронавирусом.

Как уточняет Reuters, статистика коронавируса в этих регионах должна превышать 500 заражений на 100 тысяч жителей в течение двух недель.

Новая зона предусматривает и новые карантинные правила для въезда:

перед отъездом туристы из этой зоны должны сдать тест;

после приезда домой – уйти на самоизоляцию.

Данная система рассчитана на поездки в пределах ЕС.

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