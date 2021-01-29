Еще серьезнее: ЕС вводит новую зону карантина – названы правила

Новая зона предусматривает новые карантинные правила для въезда.
Евросоюз вводит новую зону карантина – темно-красную. Так будут обозначаться зоны, где самый высокий уровень эпидемиологической опасности из-за ситуации с коронавирусом.
Как уточняет Reuters, статистика коронавируса в этих регионах должна превышать 500 заражений на 100 тысяч жителей в течение двух недель.
Новая зона предусматривает и новые карантинные правила для въезда:
- перед отъездом туристы из этой зоны должны сдать тест;
- после приезда домой – уйти на самоизоляцию.
Данная система рассчитана на поездки в пределах ЕС.
Карантин в Украине: новости
- Стало известно, как работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения. Школьники и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению.
- Введение жестких карантинных ограничений весной в Украине не ожидается. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, для этого был введен локдаун с 8 по 24 января.
- Названо условие введения жесткого карантина. Нынешние ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.
Автор: Диана Беловодская