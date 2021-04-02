Еще три региона Украины ужесточают карантин: названы главные запреты

В Украине расширяют зону жесткого карантина / УНИАН

В Киевской области в связи со стремительным распространением коронавируса с 5 по 9 апреля будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Киевской ОГА Василий Володин, ситуация с заболеваемостью COVID-19 во всех районах и громадах Киевской области складывается по-разному.

Он также проинформировал о результатах внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В ходее заседания было принято решение о следующих карантинных ограничениях:

рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства количества;

проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста.

В то же время в Винницкой области с 3 по 12 апреля вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические меры.

Как сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации, соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В указанный период запрещается:

проведение массовых культурных, спортивных мероприятий;

прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;

деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. м сооружения или помещения;

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее получателями, в том числе учениками 1-4 классов школ, кроме учреждений дошкольного и специального образования.

Кроме того, в Запорожье с субботы, 3 апреля, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 усиливают карантин.

Как в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк, жесткий карантин вводится с субботы, 3 апреля.

"Опережая ваши вопросы и претензии "нельзя было предупредить заранее?" отвечаю: вы все видите реальную статистику, следите за усилением карантина в других городах, медики также неоднократно предупреждали о надвигающейся угрозе. Если не введем локдаун сейчас - через некоторое время его введут на уровне государства. Но сегодняшние меры позволят принять больницам всех, чьи жизни под угрозой, для того, чтобы они смогли быстрее вернуться к нормальной жизни", - заявил мэр.

По его словам, с 3 апреля в Запорожье кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 с соблюдением всех карантинных норм. В субботу и воскресенье можно работать только "на вынос".

Также в Запорожье с 3 апреля запрещается:

проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;

спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые работают в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме торгующих товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией тому подобное.

Как отметил Буряк, продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи). Работать будут только продовольственные рынки.

Читайте такжеЭксперт назвал условие нового локдауна в Киеве после 16 апреля

Как известно, согласно решению Минздрава, на сегодня в "красной" зоне находится 11 регионов – это город Киев и следующие области:

Киевская;

Житомирская;

Закарпатская;

Николаевская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Сумская;

Одесская;

Черновицкая;

Черниговская.

Читайте такжеВ Раде призвали ввести тотальный локдаун и назвали причину

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможность введения по всей Украине жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что в Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.

Локдаун в Киеве:

Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.

Коронавирус в Украине: