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Еще три региона Украины ужесточают карантин: названы главные запреты

2 апреля 2021, 17:32
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В регионах Украины усиливают ограничительные противоэпидемические меры.

Локдаун вводят в Киевской области
В Украине расширяют зону жесткого карантина / УНИАН

В Киевской области в связи со стремительным распространением коронавируса с 5 по 9 апреля будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Киевской ОГА Василий Володин, ситуация с заболеваемостью COVID-19 во всех районах и громадах Киевской области складывается по-разному.

Он также проинформировал о результатах внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В ходее заседания было принято решение о следующих карантинных ограничениях:

  • рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства количества;
  • проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста.

  • Киевщина усиливает карантин
    Киевщина усиливает карантин koda.gov.ua
  • Киевщина усиливает карантин
    Киевщина усиливает карантин koda.gov.ua
  • Киевщина усиливает карантин
    Киевщина усиливает карантин koda.gov.ua
  • Киевщина усиливает карантин
    Киевщина усиливает карантин koda.gov.ua

В то же время в Винницкой области с 3 по 12 апреля вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические меры.

Как сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации, соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В указанный период запрещается:

  • проведение массовых культурных, спортивных мероприятий;
  • прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;
  • деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. м сооружения или помещения;
  • проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
  • посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее получателями, в том числе учениками 1-4 классов школ, кроме учреждений дошкольного и специального образования.

  • В Винницкой области ужесточают карантин
    В Винницкой области ужесточают карантин vin.gov.ua
  • В Винницкой области ужесточают карантин
    В Винницкой области ужесточают карантин vin.gov.ua
  • В Винницкой области ужесточают карантин
    В Винницкой области ужесточают карантин vin.gov.ua
  • В Винницкой области ужесточают карантин
    В Винницкой области ужесточают карантин vin.gov.ua

Кроме того, в Запорожье с субботы, 3 апреля, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 усиливают карантин.

Как в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк, жесткий карантин вводится с субботы, 3 апреля.

"Опережая ваши вопросы и претензии "нельзя было предупредить заранее?" отвечаю: вы все видите реальную статистику, следите за усилением карантина в других городах, медики также неоднократно предупреждали о надвигающейся угрозе. Если не введем локдаун сейчас - через некоторое время его введут на уровне государства. Но сегодняшние меры позволят принять больницам всех, чьи жизни под угрозой, для того, чтобы они смогли быстрее вернуться к нормальной жизни", - заявил мэр.

По его словам, с 3 апреля в Запорожье кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 с соблюдением всех карантинных норм. В субботу и воскресенье можно работать только "на вынос".

Также в Запорожье с 3 апреля запрещается:

  • проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;
  • спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые работают в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме торгующих товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией тому подобное.

Как отметил Буряк, продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи). Работать будут только продовольственные рынки.

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Как известно, согласно решению Минздрава, на сегодня в "красной" зоне находится 11 регионов – это город Киев и следующие области:

  • Киевская;
  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Николаевская;
  • Ивано-Франковская;
  • Львовская;
  • Сумская;
  • Одесская;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможность введения по всей Украине жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что в Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.

Локдаун в Киеве:

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
  • В частности, заболели 834 ребенка и 484 медицинских работника.
  • Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 тыс. 040 человек, летальных случаев зарегистрировано 433. Выздоровели 10 тыс. 287 человек. Тестирований методом ПЦР в сутки осуществлено 58 тыс. 944.
  • За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных исходов зарегистрировано 33 тыс. 679. ПЦР-тестов проведено 8 млн 238 тыс. 849.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 тыс. 668), Одесской (1 тыс. 608), Харьковской (1 тыс. 494), Хмельницкой (1 тыс. 351) и Днепропетровской (1 тыс. 178) областях.
новости Киева новости Запорожья новости Винницы карантин новости локдаун
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