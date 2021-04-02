Еще три региона Украины ужесточают карантин: названы главные запреты

В регионах Украины усиливают ограничительные противоэпидемические меры.
В Киевской области в связи со стремительным распространением коронавируса с 5 по 9 апреля будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.
Как сообщил на своей странице в Facebook глава Киевской ОГА Василий Володин, ситуация с заболеваемостью COVID-19 во всех районах и громадах Киевской области складывается по-разному.
Он также проинформировал о результатах внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
В ходее заседания было принято решение о следующих карантинных ограничениях:
- рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
- позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;
- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства количества;
- проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста.
В то же время в Винницкой области с 3 по 12 апреля вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические меры.
Как сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации, соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В указанный период запрещается:
- проведение массовых культурных, спортивных мероприятий;
- прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;
- деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. м сооружения или помещения;
- проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
- посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее получателями, в том числе учениками 1-4 классов школ, кроме учреждений дошкольного и специального образования.
Кроме того, в Запорожье с субботы, 3 апреля, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 усиливают карантин.
Как в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк, жесткий карантин вводится с субботы, 3 апреля.
"Опережая ваши вопросы и претензии "нельзя было предупредить заранее?" отвечаю: вы все видите реальную статистику, следите за усилением карантина в других городах, медики также неоднократно предупреждали о надвигающейся угрозе. Если не введем локдаун сейчас - через некоторое время его введут на уровне государства. Но сегодняшние меры позволят принять больницам всех, чьи жизни под угрозой, для того, чтобы они смогли быстрее вернуться к нормальной жизни", - заявил мэр.
По его словам, с 3 апреля в Запорожье кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 с соблюдением всех карантинных норм. В субботу и воскресенье можно работать только "на вынос".
Также в Запорожье с 3 апреля запрещается:
- проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;
- спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые работают в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме торгующих товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией тому подобное.
Как отметил Буряк, продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи). Работать будут только продовольственные рынки.
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Как известно, согласно решению Минздрава, на сегодня в "красной" зоне находится 11 регионов – это город Киев и следующие области:
- Киевская;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Николаевская;
- Ивано-Франковская;
- Львовская;
- Сумская;
- Одесская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
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Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможность введения по всей Украине жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что в Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.
Локдаун в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, заболели 834 ребенка и 484 медицинских работника.
- Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 тыс. 040 человек, летальных случаев зарегистрировано 433. Выздоровели 10 тыс. 287 человек. Тестирований методом ПЦР в сутки осуществлено 58 тыс. 944.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных исходов зарегистрировано 33 тыс. 679. ПЦР-тестов проведено 8 млн 238 тыс. 849.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 тыс. 668), Одесской (1 тыс. 608), Харьковской (1 тыс. 494), Хмельницкой (1 тыс. 351) и Днепропетровской (1 тыс. 178) областях.