Еще в одной области Украины заговорили о коллапсе из-за коронавируса

Больницы переполнены пациентами с коронавирусом / Reuters

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный заявил, что в Черновцах опорные городские больнице, в которых лечат больных коронавирусом, заполнены на 98-100%.

"Прошедшая неделя была самой тяжелой со времен начала пандемии для системы здравоохранения нашей области. Мы имели абсолютные антирекорды по госпитализации, когда за сутки в госпитальные базы для больных коронавирусом попали 176 пациентов. Сейчас госпитальные базы в Черновцах, это больницы №1,№3 и №4, загружены на 98-100%. Реанимации этих больниц также полностью загружены", — сказал чиновник, пишет Укринформ.

Он отметил, что за последний год такой госпитализации не было.

По его словам, с прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в Герцаевскую и Новоселицкую районные больницы. И они также начали загружаться.

Отметим, с 1 марта в Черновицкой области начал действовать "красный" уровень эпидемической опасности.

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Кроме того, городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в области также плачевная ситуация из-за пандемии коронавируса.

По его словам, в двух львовских больницах планируют развернуть временные госпитали для размещения больных COVID-19.

Садовой также не исключил нового локдауна в области.

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