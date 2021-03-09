Еще в одной области Украины заговорили о коллапсе из-за коронавируса

В Черновцах три больницы для больных COVID-19 заполнены на 98-100%.
Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный заявил, что в Черновцах опорные городские больнице, в которых лечат больных коронавирусом, заполнены на 98-100%.
"Прошедшая неделя была самой тяжелой со времен начала пандемии для системы здравоохранения нашей области. Мы имели абсолютные антирекорды по госпитализации, когда за сутки в госпитальные базы для больных коронавирусом попали 176 пациентов. Сейчас госпитальные базы в Черновцах, это больницы №1,№3 и №4, загружены на 98-100%. Реанимации этих больниц также полностью загружены", — сказал чиновник, пишет Укринформ.
Он отметил, что за последний год такой госпитализации не было.
По его словам, с прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в Герцаевскую и Новоселицкую районные больницы. И они также начали загружаться.
Отметим, с 1 марта в Черновицкой области начал действовать "красный" уровень эпидемической опасности.
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Кроме того, городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в области также плачевная ситуация из-за пандемии коронавируса.
По его словам, в двух львовских больницах планируют развернуть временные госпитали для размещения больных COVID-19.
Садовой также не исключил нового локдауна в области.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.