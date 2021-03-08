Еще в одной области Украины зашкалил уровень госпитализации с COVID

В девяти областях превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.
В Украине в девяти областях по состоянию на 8 марта превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.
По сравнению с воскресеньем, 7 марта, этот список пополнила Тернопольская область, говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
Отметим, что норма госпитализации, которая составляет не более 60 на 100 тысяч населения, превышена в девяти областях Украины.
Среди них Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области ("красная зона"), а также Киев, Винницкая, Николаевская, Хмельницкая и Тернопольская области ("оранжевая зона").
Кроме того, на сегодня в "оранжевой зоне" остаются Харьковская, Сумская, Львовская, Киевская и Донецкая области.
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Карантин в Украине:
Напомним, правительство ввело адаптивный карантин в Украине с 24 января. Будут действовать четыре уровня эпидемической опасности, по которым и будут устанавливаться те или иные ограничительные меры.
На "красном" уровне предусматривается введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского локдауна.
В частности:
- запрещена деятельность заведений общественного питания (кроме адресной доставки и обслуживания на вынос);
- запрещена работа ТРЦ и других развлекательных учреждений - кинотеатров, театров и тому подобное;
- не будут работать учебные заведения (кроме детских садов и начальных классов в школах);
- закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортивные залы, бассейны, фитнес-центры.