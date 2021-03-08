Еще в одной области Украины зашкалил уровень госпитализации с COVID

В Украине обновили показатели коронавируса по регионам / УНИАН

В Украине в девяти областях по состоянию на 8 марта превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.

По сравнению с воскресеньем, 7 марта, этот список пополнила Тернопольская область, говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что норма госпитализации, которая составляет не более 60 на 100 тысяч населения, превышена в девяти областях Украины.

Среди них Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области ("красная зона"), а также Киев, Винницкая, Николаевская, Хмельницкая и Тернопольская области ("оранжевая зона").

Кроме того, на сегодня в "оранжевой зоне" остаются Харьковская, Сумская, Львовская, Киевская и Донецкая области.

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/ moz.gov.ua

Карантин в Украине:

Напомним, правительство ввело адаптивный карантин в Украине с 24 января. Будут действовать четыре уровня эпидемической опасности, по которым и будут устанавливаться те или иные ограничительные меры.

На "красном" уровне предусматривается введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского локдауна.

В частности: