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Еще в трех регионах Украины ужесточили карантин и назвали главные запреты

8 апреля 2021, 11:45
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В регионах Украины усиливают ограничительные противоэпидемические меры.

Локдаун в Украине расширяют
В Украине усиливают карантин / УНИАН

В связи с эпидемией коронавируса еще в трех регионах Украины принято решение об ужесточении карантинных ограничений.

Херсонская область

Согласно решению Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Херсонской области в регионе усилены карантинные ограничения, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

В соответствии с решением областной комиссии по ТЭБ и ЧС на Херсонщине новые карантинные ограничения вступают в силу немедленно.

Что запрещено в Херсонской области:

  • прием посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");
  • работа ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
  • работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • работа спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);
  • проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
  • работа непродовольственных рынков;
  • работа детских садов;
  • перевозка пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;

Что разрешено в Херсонской области:

  • работа финансовых учреждений;
  • работа почты;
  • работа автозаправочных комплексов;
  • работа ветеринарных клиник;
  • деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
  • деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;
  • работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

  • Локдаун в Херсонской области
    Локдаун в Херсонской области khoda.gov.ua
  • Локдаун в Херсонской области
    Локдаун в Херсонской области khoda.gov.ua
  • Локдаун в Херсонской области
    Локдаун в Херсонской области khoda.gov.ua
  • Локдаун в Херсонской области
    Локдаун в Херсонской области khoda.gov.ua
  • Локдаун в Херсонской области
    Локдаун в Херсонской области khoda.gov.ua
  • Локдаун в Херсонской области
    Локдаун в Херсонской области khoda.gov.ua
  • Локдаун в Херсонской области
    Локдаун в Херсонской области khoda.gov.ua
  • Локдаун в Херсонской области
    Локдаун в Херсонской области khoda.gov.ua
  • Локдаун в Херсонской области
    Локдаун в Херсонской области khoda.gov.ua

Чернигов

В Чернигове усилены карантинные ограничения из-за роста количества больных коронавирусом и увеличения госпитализаций, сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Соответствующее решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Что запрещено в Чернигове:

  • посещение учебных заведений, кроме детских садов;
  • посещение внешкольных учреждений (кружков);
  • посещение кладбища в выходные дни;
  • работа точек выдачи кофе и работа ресторанов "на вынос";
  • проведение культурных и спортивных мероприятий; работа кинотеатров.

Работа транспорта в Чернигове:

  • Транспорт в городе будет работать по спецпропускам. Выданные в прошлом году во время локдауна будут действительными.
  • В выходные Черниговское троллейбусное управление будет работать только с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.
  • Частные перевозчики имеют право самостоятельно определять график своей работы.

По словам городского головы Владислава Атрошенко, если количество больных в больницах достигнет 360-370 человек, то в Чернигове будет приостановлена работа всех видов бизнеса, а также детсадов, продовольственных рынков, если будет 380 - закроется все, кроме объектов критически важной инфраструктуры.

  • Локдаун в Чернигове
    Локдаун в Чернигове chernigiv-rada.gov.ua
  • Локдаун в Чернигове
    Локдаун в Чернигове chernigiv-rada.gov.ua
  • Локдаун в Чернигове
    Локдаун в Чернигове chernigiv-rada.gov.ua
  • Локдаун в Чернигове
    Локдаун в Чернигове chernigiv-rada.gov.ua
  • Локдаун в Чернигове
    Локдаун в Чернигове chernigiv-rada.gov.ua

Тернополь

В тернополе приняли решение перейти на усиленный вариант карантина. Такое решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба городского совета.

Что запрещено в Тернополе:

  • работа ТРЦ запрещена;
  • отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
  • все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.
  • ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;
  • проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;
  • все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".

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Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможность введения по всей Украине жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что в Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.

Локдаун в Киеве:

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 19 тыс. 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • В частности, по его словам, заболели 766 детей и 480 медицинских работников.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 5 тыс. 092 человека. Летальных случаев зафиксировано 464. Выздоровели 10 тыс. 032 человека. Тестирований методом ПЦР за сутки совершено 57 тыс. 996.
  • За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 803 тыс. 998 человек, выздоровели - 1 млн 383 тыс. 883 человека. Летальных случаев зафиксировано 35 тыс. 962. ПЦР-тестов было проведено 8 млн 514 тыс. 631.
  • Также за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 886), Харьковской (1 тыс. 427), Львовской (1 тыс. 255), Хмельницкой (1 тыс. 158) и Одесской (1 тыс. 142) областях .
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