Еще в трех регионах Украины ужесточили карантин и назвали главные запреты

В регионах Украины усиливают ограничительные противоэпидемические меры.
В связи с эпидемией коронавируса еще в трех регионах Украины принято решение об ужесточении карантинных ограничений.
Херсонская область
Согласно решению Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Херсонской области в регионе усилены карантинные ограничения, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
В соответствии с решением областной комиссии по ТЭБ и ЧС на Херсонщине новые карантинные ограничения вступают в силу немедленно.
Что запрещено в Херсонской области:
- прием посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");
- работа ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
- работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- работа спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);
- проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
- работа непродовольственных рынков;
- работа детских садов;
- перевозка пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;
Что разрешено в Херсонской области:
- работа финансовых учреждений;
- работа почты;
- работа автозаправочных комплексов;
- работа ветеринарных клиник;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Чернигов
В Чернигове усилены карантинные ограничения из-за роста количества больных коронавирусом и увеличения госпитализаций, сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
Соответствующее решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Что запрещено в Чернигове:
- посещение учебных заведений, кроме детских садов;
- посещение внешкольных учреждений (кружков);
- посещение кладбища в выходные дни;
- работа точек выдачи кофе и работа ресторанов "на вынос";
- проведение культурных и спортивных мероприятий; работа кинотеатров.
Работа транспорта в Чернигове:
- Транспорт в городе будет работать по спецпропускам. Выданные в прошлом году во время локдауна будут действительными.
- В выходные Черниговское троллейбусное управление будет работать только с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.
- Частные перевозчики имеют право самостоятельно определять график своей работы.
По словам городского головы Владислава Атрошенко, если количество больных в больницах достигнет 360-370 человек, то в Чернигове будет приостановлена работа всех видов бизнеса, а также детсадов, продовольственных рынков, если будет 380 - закроется все, кроме объектов критически важной инфраструктуры.
Тернополь
В тернополе приняли решение перейти на усиленный вариант карантина. Такое решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба городского совета.
Что запрещено в Тернополе:
- работа ТРЦ запрещена;
- отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
- все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.
- ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;
- проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;
- все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".
Читайте такжеКличко допустил продление локдауна в Киеве после 16 апреля
Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможность введения по всей Украине жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что в Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.
Локдаун в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 19 тыс. 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, по его словам, заболели 766 детей и 480 медицинских работников.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 5 тыс. 092 человека. Летальных случаев зафиксировано 464. Выздоровели 10 тыс. 032 человека. Тестирований методом ПЦР за сутки совершено 57 тыс. 996.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 803 тыс. 998 человек, выздоровели - 1 млн 383 тыс. 883 человека. Летальных случаев зафиксировано 35 тыс. 962. ПЦР-тестов было проведено 8 млн 514 тыс. 631.
- Также за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 886), Харьковской (1 тыс. 427), Львовской (1 тыс. 255), Хмельницкой (1 тыс. 158) и Одесской (1 тыс. 142) областях .