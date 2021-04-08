Еще в трех регионах Украины ужесточили карантин и назвали главные запреты

В Украине усиливают карантин / УНИАН

В связи с эпидемией коронавируса еще в трех регионах Украины принято решение об ужесточении карантинных ограничений.

Херсонская область

Согласно решению Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Херсонской области в регионе усилены карантинные ограничения, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

В соответствии с решением областной комиссии по ТЭБ и ЧС на Херсонщине новые карантинные ограничения вступают в силу немедленно.

Что запрещено в Херсонской области:

прием посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");

работа ТРЦ и других непродовольственных магазинов;

работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

работа спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);

проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

работа непродовольственных рынков;

работа детских садов;

перевозка пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;

Что разрешено в Херсонской области:

работа финансовых учреждений;

работа почты;

работа автозаправочных комплексов;

работа ветеринарных клиник;

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;

работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Чернигов

В Чернигове усилены карантинные ограничения из-за роста количества больных коронавирусом и увеличения госпитализаций, сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Соответствующее решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Что запрещено в Чернигове:

посещение учебных заведений, кроме детских садов;

посещение внешкольных учреждений (кружков);

посещение кладбища в выходные дни;

работа точек выдачи кофе и работа ресторанов "на вынос";

проведение культурных и спортивных мероприятий; работа кинотеатров.

Работа транспорта в Чернигове:

Транспорт в городе будет работать по спецпропускам. Выданные в прошлом году во время локдауна будут действительными.

В выходные Черниговское троллейбусное управление будет работать только с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Частные перевозчики имеют право самостоятельно определять график своей работы.

По словам городского головы Владислава Атрошенко, если количество больных в больницах достигнет 360-370 человек, то в Чернигове будет приостановлена работа всех видов бизнеса, а также детсадов, продовольственных рынков, если будет 380 - закроется все, кроме объектов критически важной инфраструктуры.

Тернополь

В тернополе приняли решение перейти на усиленный вариант карантина. Такое решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба городского совета.

Что запрещено в Тернополе:

работа ТРЦ запрещена;

отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;

все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;

проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;

все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".

Читайте такжеКличко допустил продление локдауна в Киеве после 16 апреля

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможность введения по всей Украине жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что в Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.

Локдаун в Киеве:

Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.

Коронавирус в Украине: