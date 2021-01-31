Есть два сценария - Комаровский рассказал, что бывает при повторном заражении COVID-19

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о двух сценариях для организма, который второй раз заражается коронавирусом COVID-19. Свои сообщения он опубликовал в социальной сети Instagram.

По словам Комаровского, во второй раз реакция организма на COVID-19 будет зависеть от наличия антител. "Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще", ‒ отметил медик.

В случае, если отсутствует активная циркуляция антител, когда остаются только клетки памяти, организму понадобится время, чтобы распознать патоген. В то же время, говорит Комаровский, при таком раскладе антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче.

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